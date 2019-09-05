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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (DHA)
05.09.2019 - 19:58, Son Güncelleme:

Doktordan özel harekat polislerine darp suçlaması

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Doktordan özel harekat polislerine darp suçlaması

SAMSUN’da, 2 özel harekat polisi tarafından görevi başında darbedildiğini öne süren acil servis doktoru S.G., şikayetçi oldu.

Olay, Bafra ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu için önceliği bulunan hastadan önce muayene olmak isteyen özel harekat polisleri S.Y. ve F.S. ile doktor S.G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre doktor S.G., ’Bize neden bakmıyorsun?’ diyen 2 polis memuru tarafındanÿdarbedildi. Olay sırasında hastanede ’beyaz kod’ verildi. Özel güvenlik görevlisi ve hastane polisince kavgaya müdahale edildi. Kolundan yaralanan S.G., şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TABİP ODASI BAŞKANI ERKAN’DAN AÇIKLAMA

Samsun’da, 2 özel harekat polisi tarafından doktorun darbedilmesiyle alakalı Tabip Odası Başkanı Murat Erkan açıklamalarda bulundu. Tabip odası ve hukuk servisi olarak konunun takipçisi olacaklarını belirten Erkan, "Toplumun güvenliğini sağlamakla görevli 2 polis memurunun, toplumun sağlığı için görev yapan bir doktora bu şekilde davranması bizi ayrıca üzmüştür. Doktor arkadaşımız S.G., epilepsi nöbeti geçiren ve öncelikli bulunan hastaya müdahale ederken boyun ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen bir polis ve diğer polis arkadaşı tarafından darbediliyor. Hatta darp olayı, doktorun epilepsi hastasından sonra kendileriyle ilgilenmesinin ardından oluyor. Acil servisler çok yoğun ve hastaların aciliyetine göre öncelik veriliyor. Bir devlet çalışanının doktora bunu yapmasının kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. Sinop Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığını öğrendiğimiz bu iki polisin acilen görevden el çektirilmesini bekliyoruz dedi.

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