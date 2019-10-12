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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN-Damla GÜLER-Ayşegül USTA/İSTANBUL
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Doktordan doktora 40 bıçak

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Doktordan doktora 40 bıçak

İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter, dün sabaha karşı ortopedi asistanı doktor Kaan Erol’u uykusunda 40 yerinden bıçaklayarak öldürdü. “Beni eziyorlardı. Kaan da bana az çalıştığımı, az hastaya baktığımı söylüyordu” diyen Sümter’in çantasında bir de satır bulundu.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji servisinde görevli ortopedi asistanı doktor Kaan Erol (26) dün nöbetçiydi. Gece boyunca hastalara baktıktan sonra 05.00’te doktorlar odasında uzandı. Erol uyuduğu sırada aynı hastanede görevli asistan doktor Yavuz Sümter (29) içeri girdi. İzin gününde olan Sümter, avcı bıçağını çıkararak Erol’a saplamaya başladı. Erol başta kalbi olmak üzere vücuduna 40 bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Güvenlik görevlileri, doktor odasına girerek Sümter’i yakaladı ve elinden bıçağı aldı.

Ağır yaralanan Erol, hastanede meslektaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Etfal Hastanesi’ne götürüldü. Erol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asistan doktor Yavuz Sümter hastanede gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yanında getirdiği çantasında bir de satır bulunan Sümter’in, yapılan ilk sorgusunda pişman olduğunu belirterek, “Hastanede devrecilik yapıyorlardı. Beni eziyorlardı. Kaan da bana az çalıştığımı, az hastaya baktığımı söylüyordu. Bu nedenle tartışıyorduk. 10 gün önce yine aynı konudan tartışmıştık. İstifa etmeyi düşündüm, dilekçe verdim ancak sonra vazgeçtim. Ben de bu ithamlar karşısında çok öfkelendim, olayı gerçekleştirdim” dediği öne sürüldü.

Doktordan doktora 40 bıçak

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen asistan doktor Yavuz Sümter sevk edildiği İstanbul sulh ceza hakimliğince “Kişiyi yeri getirdiği kamu görevi yerine öldürmek” ve “Canavarci hisle öldürmek” suçlarından tutuklandı.
Doktor Sümter’in hastanede yatılı tedavi gören ağabeyine ilk müdahaleyi yaptığını söyleyen bir kişi, “Çok iyi bir doktordu. Burada herkes de kendisinden çok memnundu. Zaten 2 gün önce istifasını vermiş ama hastane kabul etmemiş” ifadesini kullandı.

‘İYİ BİR DOKTORDU’

Diğer hasta yakınları da Sümter’in iyi bir doktor olduğunu, nasıl böyle bir şey yaptığını anlamadıklarını söyledi. Sümter’in hastaneden ayrılmak istediğini, başhekimliğe defalarca bildirdiği ancak hastanenin kabul etmediği iddia edildi. Doktor Yavuz Sümter’in daha önce “İntihar edeceğim” diyerek izin aldığı da öne sürüldü. Kaan Erol’un ise çevresine kendisini öldüren doktor için “Biz de çömez olduk, yardımcı olmak lazım” dediği öne sürüldü.

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