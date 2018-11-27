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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.11.2018 - 08:47, Son Güncelleme:

Doktora şok! Paraları alır almaz içeri polisler girdi...

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Doktora şok! Paraları alır almaz içeri polisler girdi...

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Mustafa K. E., rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Celal Bayar Üniversitesi'nde meydana geldi.

 

Bel fıtığı olan ve karın bölgesinde yağların toplanması sonucu yürüyemeyecek hale gelen Sevinç Tosun (52) isimli hasta, ameliyat olmak için kızı ile geldiği hastanede Plastik Cerrahi Bölümde görevli Yrd. Doç. Dr. Mustafa K. E. ile görüştü. Görüşme sonrası doktor bu ameliyatı yapabileceğini söyleyerek, "Masrafı 8 bin 600 lira. Parayı isterseniz hastaneye yatırmayın bana elden 5 bin 600 lira verin ameliyatınızı yapalım" dedi

HASTANE BAŞHEKİMİNE BİLDİRDİ

Konuşma sonrası yaşlı kadının kızı Yeşim Kadriye Pınar, doktorun elden para istemesinden şüphelenerek durumu hastane başhekimine bildirdi. Hastane başhekimi ise, daha önce de buna benzer duyumlar aldığını fakat hasta yakınlarının şikayetçi olmamasından dolayı bir şey yapamadığını, şayet şikayetçi olurlarsa gerekli soruşturmayı başlatacağını söyledi.

SERİ NUMARALARI ALINDI

Yeni Asır'dan Serkan Özcan'ın haberine göre; Bunun üzerine Pınar, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek doktorun rüşvet aldığı iddiası ile şikayetçi oldu. Doktorun istediği 5 bin 600 lira paranın polis tarafından seri numaraları alındı.

Hastaneye tekrar giden hasta yakınları, seri numaraları alınan paraları doktora verdi. Kısa süre sonra odasına giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, doktoru gözaltına aldı.

ASİSTANLARI TEHDİT ETTİ

Öte yandan olayın ardından ameliyat olan yaşlı kadının odasına gelen doktorun asistanlarının hastayı, "Bir daha bu hastaneye gelemeyeceksin, pansuman olamayacaksın" gibi tehdit ettikleri iddia edildi.

 

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