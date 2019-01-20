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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Doktora sitem ilanı

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Doktora sitem ilanı

Hürriyet'te dün okuyanların yüreğine işleyen bir ölüm ilanı vardı. “Söz verdiğin halde kök hücre naklimi yapmadın. Tedavimi yarıda bıraktın. Hayat sana güzel. Mert Ergün” yazıyordu. Yanında ise Ergün’ün fotoğrafı yer alıyordu.

Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Mert Ergün 26 yaşındaydı. Özel bir şirkette çalışıyordu. Geçen temmuz rahatsızlandı. Mert’e ender görülen gama/delta T hücreli lenfoma teşhisi konuldu. Ailenin iddiasına göre teşhisi koyan doktor katıldığı hematoloji kongresinde Mert’in hastalığıyla ilgili özel bir sunum yaptı. Tedaviye ilişkin planlamasını aileyle paylaştı. Mert özel hastaneye yatırıldı. Tedaviye başlandı. Aile tedavi için varını yoğunu ortaya koydu. Yüklü miktarda para harcadı. Doktor, tedavide belli bir aşamaya geldikten sonra “İlik nakline geçeceğim” dedi. Mert’in bir yakınından kemik iliği örneği alındı. Yüzde 60 uyumlu çıktı. Ergün Ailesi büyük bir umutla naklin yapılacağı günü bekledi. Ailenin iddiasına göre o gün geldiğinde doktor, gerekçe göstermeden ilik naklinden vazgeçtiğini söyledi. Aralık ayının başında Mert’i eve gönderdi. Ergün Ailesi büyük bir şok yaşadı.

Doktora sitem ilanı

‘GEÇ KALDINIZ’ DEDİ

Mert 4 Ocak’ta hayata gözlerini yumdu. “Hayat sana güzel” sözünü kardeşinin sık sık kullandığını söyleyen ablası Mine Ergün, “Doktor süreci geciktirdi. Kardeşimin hastalığı agresif bir hastalıktı. Tedaviyi geciktirirseniz ilerliyor. Aile olarak doktor ve hastane hakkında ihmal davası açacağız” 

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