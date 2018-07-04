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    Doktora şiddete örnek ceza

    İdris Emen
    04.07.2018 - 22:29 | Son Güncelleme:

    İzmir 18. Asliye Ceza mahkemesi, Gaziemir’de acil serviste görevli doktora hakaret edip saldıran 4 kişiye örnek ceza verdi.

    25 Ağustos 2017’de yaşanan olayda yüksekten düşen Ahmet S. Nevvar, Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste görevli doktor Yakup Gökhan Doğramacı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanın hayati tehlikesi bulunmadığını, röntgen çekilmesi gerektiğini söyledi. Sistemde bir arıza olduğunu belirten Doğramacı, hasta yakınlarına röntgen için biraz beklemeleri gerektiğini bildirdi. Ancak duruma itiraz eden hasta yakınları, Doğramacı’ya hakaret edip saldırdı. Olayda yaralanan Doğramacı şikâyetçi oldu. 

    Mahkeme, doktoru tehdit eden Sedat S.’ye 14 ay, darp eden diğer sanıklara ise 9’ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, suçun işleniş şeklini dikkate alarak sanıkların ileride suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmadığı gerekçesiyle verilen cezayı ertelemedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Asliye Ceza mahkemesi , izmir , gaziemir , son dakika , haberler
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