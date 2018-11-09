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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
09.11.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Doktora saldırıya 1 yıl 4 ay hapis, tehdide 5 taksitli 500 lira ceza

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Doktora saldırıya 1 yıl 4 ay hapis, tehdide 5 taksitli 500 lira ceza

AKSARAY'da, 2 yıl önce Ömer Kaşif Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Rışvan Sağlam (28), yakını için ilaç yazdırma talebine olumsuz yanıt veren aile hekimi Dr. Mehmet Gürkan Turan'a (49) saldırıp, parmağını kırdı. Turan'ın şikayeti üzerine açılan davada 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce Sağlam, 'kasten yaralama'dan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sağlam'a 'tehdit' suçundan da 25 gün adli para cezası karşılığı olan 500 lirayı 5 taksitle ödemesi koşuluyla para cezası verildi. Cezaların hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Olay, 24 Mart 2016 tarihinde, Ömer Kaşif Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Sağlık merkezine gelen Rışvan Sağlam, yakınına ilaç yazdırmak için aile hekimi Dr. Mehmet Gürkan Turan'ın odasına girdi. Turan, hasta olmayana ilaç yazamayacağını, yardımcı olmak istese bile hastaya ait olduğu belirtilen evrakın yurt dışı sigortası olduğu için ilaç yazmasının mümkün olmadığını Sağlam'a söyledi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Sağlam, Turan'a saldırdı. Arbede sırasında Turan'ın sol elinin bir parmağı kırıldı. Çalışanların müdahalesiyle kavga sona erdi. Turan'ın şikayeti üzerine Sağlam hakkında, 'kasten yaralama ve tehdit' suçundan dava açıldı.

Aksaray 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Rışvan Sağlam, savunma yaptı. Doktorun kendisine bağırdığını ileri süren Sağlam, ''Odadan çıkmak için kapıya yöneldim. Bu sırada doktor yerinden kalkıp, üzerime yürüdü. Karşılıklı olarak birbirimizin yakalarından tuttuk. Aramızda itiş- kakış oldu. Koridora çıktığımızda ayırdılar. Parmağının nasıl kırıldığını bilmiyorum. Sadece yumruk salladım, hakarette bulunmadım'' dedi.

500 LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, Rışvan Sağlam'ı 'kasten adam yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sağlam'ın, 'tehdit' suçunda da 25 gün adli para cezası karşılığı olan 500 lirayı ekonomik durumu nedeniyle 5 eşit taksitle ödemesine karar verildi. Her iki cezanın da hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

DOKTORDAN KARARA TEPKİ

Saldırıya uğrayan Dr. Mehmet Gürkan Turan, saldırganın yanındaki kadınla daha önce 2 kez ilaç yazdırmaya geldiğini, hastanın felçli ve yatalak olduğunu söylemesi üzerine yardımcı olduğunu belirtti. Saldırganın son geldiğinde ise insülin ilacı yazdırmak istediğini anlatan Turan, şunları söyledi:

''Elinde evrakla bana geldi ve insülin yazmamı istedi. Ben hangi insülin olduğunu sorduğumda evrakı verdi. Elindeki evrak yurt dışındaki sigorta kağıtları. Biz burada yurt dışı sigortalarda hastaya hangi ilacın yazıldığını göremiyoruz. Ben de durumu anlattım. Bana 'Bilgisayardan bak o zaman' dedi. Ben yine yurt dışı sigortaların daha önce hangi ilacı kullandığını göremediğimiz söyledim. Bana hakarette bulundu. Ben de 'Hasta benim annem ve babam değil ki hangi ilacı kullandığını bileyim. Siz hangi insülin ise söyleyin yardımcı olayım' dedim. Sonra elindeki evrakı yüzüme fırlattı. Ben ayağa kalktım. Ayağa kalktığımda yanıma gelip, yakamı tuttu. Ben de onun elini tutum. Kapı açık olduğu için beni dışarı savurdu. O sırada birkaç yumruk salladı ama yumruk bana isabet etmedi. Sonra dışarıdakiler ayırdı. Parmağımın kırıldığını fark ettim. Alçıya aldık ve hakkında şikayette bulunduk.''

Verilen cezalara şaşırdığını belirten Turan, ''500 lira para cezası veriliyor ve bu da maddi durumu göz önüne alınıp, 5 taksitle ödenmesine karar veriliyor. Olaya itiraz etmeyi düşünmedim. Çünkü bu konuda güven sarsıntısı yaşadım'' dedi.

'ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN CAYDIRICI CEZALAR OLMASI GEREK'

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Şenol Atakan da kararın, doktorlara yapılan şiddet kadar kendilerini üzdüğünü belirterek, sağlıkta şiddeti önlemek için caydırıcı cezalar olması gerektiğini belirtti. Caydırıcı cezalar olmadığı takdirde şiddetin gün geçtikçe artacağını kaydeden Atakan, ''Sağlığa şiddetin artması, sağlık hizmetinin kalitesini etkileyecektir. Hatta durdurma noktasına getirecektir. Şimdiden tedbir almazsak şiddet kısa vadede daha da artacaktır. İnsanlar kendini güvende hissetmezse dövülür, parmakları kırılır, öldürülürlerse bu hizmetleri olumsuz etkiler'' diye konuştu.

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