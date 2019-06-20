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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Doktora öğrencilerine çifte burs fırsatı! Başvuru şartları neler?

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Doktora öğrencilerine çifte burs fırsatı! Başvuru şartları neler?

YÖK ile TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs imkanı sunuldu. Söz konusu burs imkanının detaylarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Peki, doktora öğrencilerine çifte burs fırsatının başvuru şartları neler?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs imkanı sunulduğunu bildirdi.

Varank, TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı'nın yeni çağrısına ilişkin yazılı açıklamasında, TÜBİTAK ile YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolünün meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

Türkiye'nin doktoralı bilim insanı sayısını artırmak istediklerini vurgulayan Varank, ülkenin 2023 hedefleri için TÜBİTAK Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı'nı çok önemsediklerine dikkati çekti.

Varank, geçmiş dönemlerde TÜBİTAK uygulama esasları gereği aynı anda 2 kurumdan burs alınamadığını anımsatarak, YÖK ile TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında YÖK 100/2000 bursiyerlerinin TÜBİTAK'tan da burs alabileceklerini ifade etti. Böylece TÜBİTAK'ın, YÖK 100/2000 Doktora Programı'ndan burs alan yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs imkanı sunduğuna işaret eden Varank, "TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı kriterlerinden en az ikisini yerine getiren ve başvuru değerlendirilmesi aşamasında belirlenecek destek baraj puanını geçen YÖK 100/2000 bursiyerleri, çift burs alma imkanına sahip olacak. Böylece aldıkları burs TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 liraya tamamlanacak. Tüm YÖK doktora bursiyerlerini, bu programa başvurmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YÖK 100/2000 bursiyerlerinin, 12 Temmuz'a kadar TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığının (BİDEB) başvuru ve izleme sistemi (https://e-bideb.tubitak.gov.tr/) üzerinden, "2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı", "2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı" ve "2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı"na başvurabileceklerini belirten Bakan Varank, programın iki kurum arasındaki iş birliğini göstermesi bakımından da önemli olduğunu kaydetti.

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