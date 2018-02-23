Doktora ne oldu?

Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ta fotoğraf sanatçısı ve Merkez Acılık Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan doktor, sabah saatlerinde köy yolu yakınlarında darp edilmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Örencik Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yerde darp edilmiş olarak yatan kişiyi gören bir vatandaş durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahelenin ardından yaralıyı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları inceleme sonucunda şahsın üstünde kimlik çıkmayınca kişinin kolundaki dövmeden yola çıkarak saldırıya uğrayan kişinin doğa fotoğrafçılığı ile tanınan ve Aile Sağlığı Merkezi hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca olduğu bilgisine ulaştı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilip ormanlık alana bırakıldığı öğrenilen Koca’nın sabah saatlerine kadar soğukla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, olayın ardında Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine gelerek tedavi altına alınan Dr. Hasan Koca’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Yoldan geçerken Dr. Hasan Koca’yı bulup jandarmayı ve sağlık ekiplerini arayan Mehmet Ertuğrul; “Sabah saat 8 civarında çarşıya gelirken yolda yaralı birini gördük. Kardeşim arabandan inip baktı. Hemen jandarmayı ve sağlık ekiplerini haber verdik. Şahsın durumu kötüydü. Hiç hareket etmiyordu” dedi.

Jandarma ve polis ekipleri Koca’yı darp edip ormanlık alana atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmasını geniş çaplı sürdürüyor. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen doktorun kaldırıldığı hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KINADI

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Bülent Ecevit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi. Olayla ilgili emniyet güçlerinin başlattığı soruşturmanın sürdüğünün de belirtildiği açıklamada, “Saldırıyı kınıyor, hekimimize acil şifalar diliyor, ailesi ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

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