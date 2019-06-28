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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
28.06.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Doktora, 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti... Cezası belli oldu

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Doktora, 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' demişti... Cezası belli oldu

İZMİR'in Balçova ilçesinde, vücudunda döküntüler çıkan 2,5 yaşındaki kızını acil servise götüren ve kendilerini uzman doktora sevk etmediği gerekçesiyle asistan doktor Elif Tortop'a "Bunun gibilerinin ağzını yüzünü kıracaksın", "Eşek gibi yazacak o reçeteyi" dediği iddiasıyla hakkında dava açılan Yadigar Ç.'ye (33), 'hakaret ve tehdit' suçlarından toplam 7 bin 580 TL adli para cezası verildi.

Geçen yıl ağustos ayında meydana gelen olayda, Yadigar Ç., vücudunda döküntüler çıkan ve ateşi yükselen 2.5 yaşındaki kızını eşiyle birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürdü. Asistan doktor Elif Tortop, saat 02.00 sıralarında çocuğu muayene etti. Anne Yadigar Ç., kızının uzman dermatoloğa sevk edilmesini istedi. Doktor Elif Tortop ise, söz konusu rahatsızlığın viral bir döküntü olduğunu ve tedaviyle aşılabileceğini, dermatolojik bir vaka olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yadigar Ç.'nin öfkelenip, "Benim vergilerimle maaşınızı alıyorsunuz ve ilgilenmiyorsunuz" dediği öne sürüldü. Doktor Tortop, olayın büyümemesi için odadan ayrıldı. Muayene odasından seslerin yükselmesi üzerine, bir başka doktor Oğuzhan B. de odaya geldi ve aileye kendisinin vakayla ilgileneceğini ve reçeteyi de kendisinin yazacağını söyledi. Ancak iddiaya göre Yadigar Ç., "Hayır, eşek gibi yazacak reçeteyi", "Bunun gibilerinin ağzını yüzünü kıracaksın" ve "Terbiyesizler" diye bağırdı. Yadigar Ç. ve eşi, reçetenin yazılmasının ardından hastaneden ayrıldı.

7 BİN 580 TL PARA CEZASI

Elif Tortop'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından savcı tarafından Yadigar Ç. hakkında 'hakaret ve tehdit' suçlarından hazırlanan iddianame İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bir süre önce görülen duruşmada yaptığı savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Yadigar Ç., "Doğru dürüst teşhis koymamışlardı. İlaç verip göndereceklerini anladım. Biz erkek doktorla konuşurken, müşteki elleri cebinde sırıtıyordu. Ben de ona dönüp, 'Bana böyle sırıtamazsın' dedim. Diğer iddia edilen şeyleri söylemedim" dedi.

Davayı sonuçlandıran hakim, Yadigar Ç.'ye, 'Görevli memura hakaret' suçundan 354 gün, 'tehdit' suçundan ise 25 gün karşılığı olmak üzere, toplamda 7 bin 580 TL adli para cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

ALANINI DEĞİŞTİRDİ

Yaşadığı bu olaydan olumsuz etkilenen Elif Tortop, pediatri asistanlığını bıraktı. Bir kez daha Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girip kazanan Tortop, çocuk psikiyatristi olmak için yeniden asistan olarak görev yapmaya başladı.

'PARA CEZASINDAN ÖTE BİR ANLAMI VAR'

Kararın, kamu görevlisine karşı hakaret ve tehdit suçu bakımından emsal niteliğinde olduğunu belirten Tortop'un avukatı Gizem Ayey, "Haksız eylemin alenen ve kamu görevlisine karşı, görevinden dolayı işlenmesi sebebiyle hakaret suçunun nitelikli hali ile cezalandırılmasına karar verildi. Cezanın, hükmedilen para cezasının miktarının ötesinde bir anlamı var. Kamu görevlisi olarak görevi başındaki doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik olarak şiddetin önüne geçilmesi için örnek oluşturması adına önemli. Böylesine kutsal bir mesleği icra eden doktorlara sözlü ve fiziksel şiddet kabul edilemez niteliktedir, hukuk ve adalet sistemimiz bu haksız eylemleri karşılıksız bırakmamaktadır. En önemli tavsiyemiz tüm sağlık çalışanlarının muhakkak haklarının takipçisi olmaları ve sessiz kalmamalarıdır" dedi.

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