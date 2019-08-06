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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Doktor zor kurtulmuş

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Doktor zor kurtulmuş

Yüksek kârlı yatırım vaadiyle para toplayarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gündeme gelen ‘Zeynepbank’ Zeynep Özkara hakkında yeni bir suçlama daha ortaya çıktı. Özkara’nın eterli bezle bayıltmaya çalıştığı doktora yönelik ‘yağma, şantaj, iftira ve hırsızlık’ suçlarından yargılandığı İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın iddianamesine göre olaylar şöyle gelişti:

‘YALNIZ KALALIM’

Özkara, 2017 yılında muayene olduğu uzman doktor A.E.’ye kendisini ‘bankacı’ olarak tanıttı. Uygun fiyata ipotekli evlerin olduğunu, kendisine de bu şekilde ev bulabileceğini söyledi. Birbirlerinin telefon numaralarını aldılar. Özkara, yaklaşık 1 hafta sonra doktoru aradı. “Maltepe’de uygun bir ev var, sıkıştıkları için 147 bin liraya satılıyor” dedi. Doktor, emlakçı arkadaşının da tavsiyesiyle daireyi almaya karar verdi.
Özkara, ertesi gün doktoru kahvaltıya davet etti. Özkara burada doktora “Yalnız kalacağımız bir yer bul” dedi. Doktor da eşi tatilde olduğu için Özkara’yı kendi evine götürdü. Burada birlikte oldular. Özkara, bu sırada fark ettirmeden doktorun fotoğraflarını çekti. Sonra ev konusu açıldı. Özkara, doktordan evin bedeli 147 bin lirayı kendi hesabına göndermesini istedi. Doktor da telefondan kendi banka hesabına girdi. Tereddüt edince, Özkara telefonu elinden aldı, doktorun hesabından 46 bin doları kendi hesabına gönderdi.

‘FOTOĞRAF’ TEHDİDİ

Doktor durumu fark edince birlikte bankaya gittiler. 20 bin doları doktorun hesabına iade edildi. Özkara kalan 26 bin doları da doktorun “Polise gidiyorum” uyarısı üzerine 3 bin lirası eksik olmak üzere Türk Lirası olarak geri ödedi. Sonrasında Özkara ‘‘Eşinizle görüşeceğim, beni çok üzdünüz” diyerek tehdit etmeye başladı. 17 Temmuz 2017’de erkek bir şahıs doktoru aradı ve muayene için gelmek istediğini söyledi. Randevuya Özkara gelince doktor kapıyı kapatmaya çalıştı. Ancak Özkara zorla içeri girdi. Doktordan 50 bin lira istedi. Doktor reddedince doktor ile birlikteyken çektiği fotoğrafları gösterdi. “Seni ailene de hastaneye de rezil edeceğim” diyerek tehdit etti. İddianameye göre Özkara, çantasından çıkardığı bir sıvıyı bir bez parçasına dökerek doktorun ağzını ve burnunu kapatmaya çalıştı. Bu sıvının eter olduğunu anlayan doktor, Özkara’nın parmağını ısırdı. Doktor, Özkara’yı kollarından tutarak dışarı çıkardı. Alt kattaki komşuların ihbarıyla polis geldi ve Özkara’yı yakaladı. Telefonunda doktorun çıplak fotoğrafları da tespit edildi.

29 YIL HAPSİ İSTENİYOR ORTALARDA YOK

Doktorun şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. “Doktor beni taciz etti” diyen Özkara’nın telefonun kayıtları ve mesajları kayıt altına alındı. Satmaya çalıştığı evin de babasının üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Doktorun yüzüne bastırmaya çalıştığı sıvının ise eter olduğu belirlendi ve ‘silah’ olarak kabul edildi. Özkara hakkında ‘silahla yağmaya teşebbüs’, ‘bilişim sistemleri kullanmak suretiyle hırsızlık’, ‘şantaj’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlâl’ ve ‘iftira’ suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Özkara’nın tutuklanması için avukat Ufuk Uzunoğlu mahkemeye başvurdu.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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