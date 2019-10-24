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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Doktor Zeynep'in sır ölümünde şoke eden iddia

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Doktor Zeynep'in sır ölümünde şoke eden iddia

İzmir'deki Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görev yapan psikiyatri hekimi, uzman doktor Zeynep Bodur (47) 12'nci kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. Zeynep Bodur'un intihar ettiği iddia ediliyor. Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Zeynep Bodur'un daha önce 3 kez intihar girişiminde bulunduğu ve en son 1 ay önce hastanede 10 gün kalarak psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki lüks sitede meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Zeynep Bodur, iddiaya göre 12'nci kattaki dairenin balkonundan atladı ve beton zemine düştü. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bodur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Bodur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

DAHA ÖNCE DE 3 KEZ DENEMİŞ

Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Zeynep Bodur'un daha önce 3 kez intihar girişiminde bulunduğu ve en son 1 ay önce hastanede 10 gün kalarak psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Çevre sakinleri ise, Bodur'un alkol problemi yaşadığını ve daha önce de evinin balkonundan sarkarken kurtarıldığını anlattı.

İzmirde doktor Zeynepin feci ölümü
İzmir'de doktor Zeynep'in feci ölümü

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (24.10.2019)
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