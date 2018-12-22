Doktor Youtube

SAĞLIK Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, obezite cerrahisiyle ilgili ciddi sorunların olduğunu ve yeteri kadar deneyimi olmayan hekimler tarafından bazı işlemlerin yapılmaya başlandığını belirterek, “Buna ben canlı da şahit olduğum için yani televizyon izler gibi YouTube’dan 3-5 defa, 10 defa, 20 defa ameliyat izleyip yapan arkadaşlarımız var” dedi. TBMM Dilekçe Komisyonu’nun obezite ile mücadele yöntemleri’ni araştırmak üzere kurduğu Alt Komisyonu bilgilendiren Genel Müdür Tekin, şunları kaydetti:

KOMBİNE TEDAVİ UYGULANMALI

“Obezite cerrahisiyle ilgili ciddi sorunlar var. Yeteri kadar deneyimi olmayan hekimler tarafından bazı işlemler yapılmaya başlandı. Özellikle hastaların durumu ve yaşı göz ardı ediliyor. Obezite cerrahisi sayısındaki artışı mutlaka durdurmamız lazım. Sorunlarını ameliyatsız çözmemiz lazım. Ameliyatsız çözülemeyecek hasta mutlaka ameliyat olacaksa da o sınırları net çizmemiz lazım.

Obezite birçok branşı ilgilendiren bir hastalık. İçerisinde iç hastalıkları uzmanının, kalp-damar hastalıkları uzmanının, cerrahın, psikiyatristin, fizik tedavi uzmanının, diyetisyenin olduğu bir sağlık programı uygulamak lazım. Kombine bir tedavi, multidisipliner tedavi yöntemi uygulamak lazım. Ancak o zaman başarıya ulaşabiliriz.

ULUSAL OBEZİTE VERİTABANI

En önemli sıkıntılarımızdan birisi de hastaları takip etmememiz. Hastaları mutlaka takip programına alıp tekrar kilo almalarının önüne geçmemiz lazım. ‘Ulusal obezite cerrahisi veritabanı oluşturulmalı’ diyoruz ve bunun için bizim Bilişim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yazılım istedik, yapılıyor. Tüm obez hastaları ve tedavi sonuçları mutlaka kayıt altına alınmalı.

Her ne kadar cerrah açısından da eğitim programında obezite ameliyatını görmüş olsa bile sayısal olarak ya da görsel olarak yeterli sayıya ulaşmayanların ameliyat yapmasını çok istemiyoruz. Obezite cerrahi dernekleriyle görüştük. Nisan ayında başlatacağız. Obezite merkezlerinde kursiyerlerimiz ücretsiz eğitim alacaklar. Belli sayıda ameliyatı görecekler. Gerekirse hayvan laboratuvarlarına gönderilecek. Donanımlı şekilde ameliyat yapma şansını elde edecekler.”

4 YILDA 42 BİN OBEZİTE CERRAHİSİ

Tekin, obezite cerrahisiyle ilgili de şu rakamları paylaştı: “Ülkemizde cerrahi uygulama sayıları her geçen yıl artıyor. 2015’te 5 bin, 2016’da 10 bin, 2017’de 14 bin, 2018’de ekim ayı itibarıyla 12 bin ama 17 bin civarında bekleniyor yıl sonu itibarıyla. Toplamda dört yılda 42 bin obezite cerrahisi yapılmış ki çok ciddi bir rakam bu gerçekten. Çok yoğun şekilde bir uygulama alanı buldu.”

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