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    Doktor yoğun bakımda... Uzman erbaş ve arkadaşı tutuklandı...

    AA-DHA
    25.02.2018 - 18:17 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir doktorun feci şekilde darbedilmesine ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

    Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'nın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan uzman erbaş Mustafa B. ile Tarkan Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
    Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Şüpheliler, doktor Hasan Koca'yı 23 Şubat'ta, saat 02.30 gibi otostop yaptığı sırada bir alışveriş merkezi önünden araçlarına aldıklarını anlattı.

    Şüphelilerin, "Araca aldığımızda alkollüydü, biz de alkol almıştık. Daha sonra Kozlu ilçesinde orman yoluna gittik. Burada alkol almaya devam ettik. Kendisi daha sonra bize ahlaksız teklifte bulununca darp ettik. Darp etmemizin ardından yol kenarına bırakarak olay yerinden uzaklaştık." iddialarında bulunduğu öğrenildi.

    DOKTOR YOĞUN BAKImDA

    Bu arada doktor Hasan Koca'nın kafasına aldığı darbelerin yanı sıra bırakıldığı yerdeki soğuk nedeniyle yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

    NE OLMUŞTU?

    Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'dan 22 Şubat'ta haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirmiş, Koca'nın bulunması için harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitmişti.

    Ekipler, söz konusu kişinin Koca olduğunu tespit etmişti. Sağlık ekiplerince, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Koca'nın başına aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu belirtilmişti.

    Olayla ilgili jandarma ekipleri 5 kişiyi ifadeye çağırmış, yapılan incelemelerde Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hasan Koca'nın darbedilmesine ilişkin Mustafa B. ile Tarkan Y. gözaltına alınmıştı.

    Etiketler: son dakika
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