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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
12.11.2018 - 08:55, Son Güncelleme:

Doktor, mühendis, polis ve eski bakanın yeğeni... Hepsi 'gay avcısı'nın kurbanı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Doktor, mühendis, polis ve eski bakanın yeğeni... Hepsi 'gay avcısı'nın kurbanı

İki albümü de olan şarkıcı Bulut Duman (28) hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu ortaya çıktı. Duman hakkında açılan davaların üçünde, ‘dolandırıcılık’ suçundan hapis cezası çıktı. Dosyalara göre, şikâyetçilerin birçoğu gay. Onlarca kişi Duman ile eşcinsel arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştıklarını belirtti. İfadelere göre taraflar arasında önce duygusal yakınlık oluştu. Duman’ın kendilerinden para aldıktan sonra, elindeki görüntülerle şantajda bulunduğunu öne süren kişiler arasında memur, doktor ve mühendislerin yanı sıra, bir polis memuru ve eski bir bakanın yeğeni de bulunuyor Telefonla ulaştığımız Duman, ise hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu belirtti; hukuki süreçlerin ise devam ettiğini vurguladı.

ALMANYA doğumlu Bulut Duman, Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlarda on binlerce takipçisi olan bir isim. İki müzik albümü de çıkaran Duman hakkında çeşitli illerde, savcılıklara yapılan onlarca suç duyurunun olduğu belirlendi. İstanbul’daki üç büyük adliyenin yanı sıra, Gemlik, Mudanya, Giresun gibi illerde bulunan savcılıklara yapılan suç duyuruların sayısı 50’yi aşıyor. Farklı kişiler tarafından yapılan başvuruların tamamına yakını benzer şikâyetler içeriyor.

Savcılık soruşturmaları ve mahkeme kararlarına göre Duman, şikâyetçilerin önemli bir kısmı ile, gay arkadaşlık siteleri H. com. ve P. com aracılığı ile tanıştı. İddialara göre Duman kendisini, bazı kişilere tekstilci olarak tanıttı. Taraflar arasında önce duygusal yakınlık başladı. Başvurucuların önemli bir kısmı, tanıştıktan kısa süre sonra Duman ile birlikte olduklarını öne sürdü. Şikâyetçilerin bazıları ise, Duman’ın, annesi S. G. ile yaşadığı Küçükçekmece Halkalı’da bulunan lüks eve de gittiklerini anlattı. Bazı ifadelere göre ise, Duman tanıştığı kişilere, birlikte aynı eve çıkacaklarını belirterek ev eşyası da aldırdı. İfadelere göre, tanışmadan birkaç gün sonra Duman, söz konusu kişilerden para istemeye başladı. Duman, para aldığı kişilerin bir kısmına, aldığı parayı kısa süre sonra ödeyeceğini belirtti. Şikâyetçilerin bir kısmı ise Duman’ın kendilerinden, uygun fiyata ev veya otomobil almak için para aldığını iddia etti.

POLİS MEMURU DA
Hürriyet’in ulaştığı, 22 ayrı mağdur ifadesine göre, suç duyurusunda bulunan isimler arasında memur, mühendis, doktor, güvenlik görevlisi gibi çeşitli meslek gruplarında isimler bulunuyor. İstanbul’un bir ilçe emniyet müdürlüğünde görevli bir polis memuru, faizi ile birlikte toplam zararının 80 bin TL olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLARI AİLENE GÖNDERİRİM
Mağdurlar arasında, eski bir bakanın yeğeni olduğu ifade edilen R. F. de bulunuyor. F. adına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna göre, ikili 4 Mayıs 2014 günü internet ortamında tanıştı. İkili, kısa süre sonra F.’nin evinde birlikte oldu. Duman, bu görüşmeden bir gün sonra F.’nin evine geldi. Duman, F.’nin çıplak fotoğrafları ve ailesinin iletişim bilgilerinin elinde olduğunu söyledi. Suç duyurusuna göre Duman, elindeki fotoğrafları, F.’nin ailesiyle paylaşacağı tehdidi ile birçok kez para aldı. Suç duyurusuna göre, F., tehditlerden çekindiği için İstanbul dışında yaşayan ailesinden 5 bin lira alarak Duman’a verdi.

Doktor, mühendis, polis ve eski bakanın yeğeni... Hepsi gay avcısının kurbanı

Bulut, davalık olduğu çok sayıda kişi ile gay'lerin sosyal arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştı.


EŞCİNSEL OLDUĞUMU YAYINCA…
Büyük bir holdinge bağlı bir şirkette çalışan A. A. ise, mağdur sıfatı ile savcılığa başvuran bir diğer isim. İddiaya göre Duman, sahte bir Facebook hesabı açarak, gay olduğuna dair bilgileri A.’nın çalıştığı şirket çalışanları ile paylaştı. A. savcılık başvurusunun devamında “4 sene boyunca çalıştığım iş yerinden, kıdem ve tazminat haklarımdan vaz geçerek istifa etmek zorunda kaldım” diyerek ciddi sorunlar yaşadığını kaydetti. Babasına ait lokum dükkanında çalışan F S., doktor V. E. G. ve, C. E., G. K., Ö. S., A. Ç. ve H. Ş. De benzer şikâyetlerde bulunan kişilerden bazıları. Söz konusu kişilerden B. K.’nin, yaşadığı bunalım sonrası İstanbul’da intihar girişiminde bulunduğu, balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

ÜÇ DAVADA HAPİS CEZASI
Yapılan suç duyuruları sonrası bazı dosyalarda, delil yetersizliğinden, takipsizlik kararı verildi. Ancak, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi ve Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesi, aç ayrı başvurucunun davasında Duman’a ‘dolandırıcılık’ suçundan ceza verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nin Duman’a verdiği 1 ay 8 aylık hapis cezasına ilişkin karar, geçen aylarda temyiz edildi. Davanın istinaf aşaması sürüyor.
Doktor, mühendis, polis ve eski bakanın yeğeni... Hepsi gay avcısının kurbanı

Duman'ın hapis cezası aldığı davalardan birinde istinaf aşaması sürüyor.

GÜVEN SAĞLADI MENFAAT TEMİN ETTİ
Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesi ise, adının yazılmasını istemeyen bir bilişim uzmanın davasında Duman’a 1 yıl 3 ay hapis ve 2490 TL de adli para cezası verdi. Duman’ın avukatı karara itiraz etti, ancak üst mahkeme kararı onadı. Duman’ın avukatı bu kez karar düzeltme başvurusunda bulundu. Davanın gerekçeli kararında özetle şöyle denildi: “Ortada bir şey yokken, eşcinsellerden oluşan bir grubun sanık hakkında, dolandırıldıkları gerekçesi ile şikâyetçi olmaları hayatın olağan akışına aykırı. Bu iddialar kolaylıkla üretilemez. Günlük hayatta pek sık rastlanmayan bu iddiaların, somut olay olmadan bir şahsa yöneltilmesi zor. Sanık ile katılanın, dosyaya sunulan mesaj kayıtlarına göre, birliktelik yaşadıkları anlaşılıyor. Katılan sanığa para vermeseydi, kendi özel hayatının yakınları tarafından bilinmesini göze alarak sanıktan şikâyetçi olmazdı. Sanık, benzer eylemleri başka kişilere de yaptı. Her bir olay bir diğeri ile benzer. Bir grubun, sanığa böyle bir komplo üretmesi olağandışı… Sanık, katılan ile ilişki grup güvenini kazandıktan sonra kendisine menfaat sağladı.”
Doktor, mühendis, polis ve eski bakanın yeğeni... Hepsi gay avcısının kurbanı

Bulut Duman, hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürdü.

DUMAN: İDDİALAR GERÇEK DIŞI
Konu ile ilgili görüştüğümüz Bulut Duman ise, “Suçlamaların tamamı asılsız. Suç duyurusunda bulunan kişiler bir süre önce benden para talep etti. Bunlar bir birlerini tanıyan kişiler. Çoğu aynı iş yerinde çalışıyor veya aynı semte yaşıyor. Kimseye yönelik şantajda bulunmadım. Sözünü ettiğiniz sitelere de bir üyeliğim yok. Bir çok dosyadan takipsizlik aldım. Hukuki sürecin devam ettiği dosyalar da var. Ceza aldığım bir dosyada, istinaf savcısı karara itiraz etti. Kimseden para almam söz konusu değil. Çocuk gelişimcisiyim. Ben de, birçok kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Hakkımdaki iddialar çirkin” şeklinde konuştu.
Doktor, mühendis, polis ve eski bakanın yeğeni... Hepsi gay avcısının kurbanı

Duman'ın, üyeliğinin olmadığı söylediği uygulamada, kendisine ait fotoğraflar bulunuyor.





Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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