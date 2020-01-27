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AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 16:35, Son Güncelleme:/

Doktor ihmali sonucu anne karnında öldüğü iddia edilen ikizlerle ilgili soruşturma

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Doktor ihmali sonucu anne karnında öldüğü iddia edilen ikizlerle ilgili soruşturma

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde anne karnındaki 21 haftalık ikiz bebeklerin doktor ihmali sonucu öldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, 26 Ocak saat 23.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği tarafından nöbetçi cumhuriyet savcısının aranarak, İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 21 haftalık anne karnındaki ikiz bebeklerin vefat ettiğinin ve ailenin ihmali bulunduğu belirtilen doktordan şikayetçi olduğunun bildirdiği belirtildi.

Bunun üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Ceninler anne karnından alındıktan sonra Adli Tıp uzmanı nezaretinde plasenta ve ikiz fetüsler formollenerek otopsi yapılmak üzere usule uygun şekilde İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'ne gönderilmiştir. Şikayetçi M.R.K'nin şikayeti dinlenilmiş, şikayetçi olunan doktorların kimlikleri tespit edilmiş, kamera kayıtları muhafaza altına alınmış ve tıbbi belgeler temin edilmiştir. Otopsi sonucuna göre olay tüm yönleriyle araştırılacak olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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