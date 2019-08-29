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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.08.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Doktor Ersin Bal, 26 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Doktor Ersin Bal, 26 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmir'de, kendisine ait motosikletle seyir halindeyken önünde giden kamyonun jant kapağının fırlaması sonucu dengesini kaybederek düşüp ağır yaralanan İzmir’in tanınmış üroloji doktorlarından Ersin Bal (43), 26 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Balçova ilçesinde 3 Ağustos Cumartesi günü kullandığı motosikletle Gaziemir yönüne giden, 1 çocuk babası, üroloji uzmanı Opr. Dr. Ersin Bal, Uzundere mevkiinde önünde seyreden kamyondan fırlayan jant kapağının kendisine doğru gelmesi üzerine dengesini kaybetti. Motosikletten yola savrulup, ağır yaralanan Bal, ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak yoğun bakıma alındı.

SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ

Ersin Bal, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Bal’ın okuldan sınıf arkadaşı Antalya’da görev yapan dermatolog Hüray Hügül, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hüray Hügül, şu açıklamayı yaptı:

"Değerli sınıf arkadaşım Dr. Ersin Bal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Üzüntümü tarif edecek kelime bulamıyorum. Çok sevdiğimiz arkadaşımız iyi bir baba, iyi bir doktor, iyi bir dosttu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacak. Tüm camiamızın başı sağ olsun."

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