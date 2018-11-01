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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
01.11.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali mahkemede bitti

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Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali mahkemede bitti

DOKTOR çiftin Maldivler’de balayı hayali mahkemede bitti. Düğüne 10 gün kala 4 bin 800 dolara balayı paketi satın aldıkları turizm firmasının kapısında başka mağdurlar tarafından asılan “Size ulaşamıyoruz bize ulaşın” yazılı notu görünce dolandırıldıklarını anlayan çift, soluğu mahkemede aldı. Turizm firmasının sahibi olan 2’si kardeş 3 ortak hakkında dolandırıcılık suçundan 10’ar yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası istemiyle dava açıldı. 

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın iddianamesine göre; doktor çift Aykut ve Nihal Çelik, nişanlı oldukları 17 Mart 2016 tarihinde Taksim'de bulunan ANT Turizm firmasından 4 bin 800 dolara Maldivler’de balayı için tatil paketi satın aldı. Paranın bir kısmını peşin ödeyen çift, geri kalan tutarı da taksitlendirdi. Nihal Çelik'in kız kardeşi de nişanlısıyla birlikte aynı şirketten yine Maldivler’de balayı için paket satın aldı. Düğüne 10 gün kala Aykut Çelik, şirketin eski ortağı ve çalışanı olan Oktay S.'yi aradı. Ancak yanıt alamadı. Şirket telefonları da cevap vermeyince Aykut Çelik, firmaya gitti. Kilitli kapıya başka mağdurlar tarafından asılan “Size ulaşamıyoruz bize ulaşın” yazılı notu gördü. Dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu TÜRSAB'A bildirdi. “Konuyu biliyoruz, idari işlem başlattık” yanıtını aldı.

FİRMAYI KAPATIP GÜRCİSTAN'A GİTTİLER

Aykut ve Nihal Çelik savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çift, şikayet dilekçelerinde kuzen olan ortakların kendilerini maddi manevi zarara uğrattıklarını belirtti. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Oktay S., ANT Turizm firmasında yüzde 10 hissesi olduğunu ancak çıkan anlaşmazlık nedeniyle 2016 Temmuz ayında ortaklıktan ayrıldığını anlattı. Teyzesinin oğulları olan Adem ve Davut H.'nin firmayı kapatarak Gürcistan’a kaçtıklarını belirtti. 

ŞİRKET ORTAKLARININ TOPLAM 30 YIL HAPSİ İSTENDİ

Adem ve Davut H. ile kuzenleri Oktay S. hakkında dolandırıcılık suçundan 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adlî para cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya Çelik Çifti ile sanık kardeşler Adem ve Davut H. katıldı. Mahkemede Aykut ve Nihal Çelik, 29 Kasım-5 Aralık 2016 tarihleri arasında balayına gitmeyi planladıklarını anlatarak, “Bizim gibi mağdur olan 12 çift var. Danışıklı olarak kuzenlerin işlettiği şirket tarafından dolandırıldık. Şirketin mal varlığına tedbir konulmasını istiyoruz. Şikayetçiyiz” dediler. 

Sanık Adem H. ise, şirketin 750 bin TL borcu olduğunu belirten Adem H., "Borçlarımı ödemeyi hedefliyorum. Rezervasyonlar iptal edilip ödeme olmayınca çarkı döndüremedik. Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedik. Zararlarını ödeyeceğim" dedi.

Mahkeme Oktay S’nin bir sonraki oturuma zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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