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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer Gökçe
25.11.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Estetik yaptırmak istedi... Tanınmayacak hale geldi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Estetik yaptırmak istedi... Tanınmayacak hale geldi

Daha güzel görünmek için estetik operasyon yaptıran Beyhan T. tanınmaz hale geldi. Sağlığı bozulan, depresyona giren T. ameliyatı yapan doktoruna karşı 550 bin liralık tazminat davası açtı; savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suçlanan doktor ise yaptıkları müdahalede bir sorun olmadığı, alerjik bir durumun ortaya çıktığını söyledi. İstanbul Tabip Odası’nın hazırladığı raporda ise “Müdahalelerde tıbbi bir kusur saptanmadı” denildi.

ALMANYA’DA yaşayan Beyhan T. estetik operasyon için yaptığı araştırma sonrası İstanbul’daki bir klinik ile görüştü. T., klinik görevlisine, karın germe, yağ aldırma, göğüs ve burun estetiği yanı sıra yüze dolgu yaptırmak istediğini söyledi. Görevli, tüm işlemleri aynı anda yapabileceklerini belirtti. Beyhan T. ameliyat işlemi için İstanbul’a geldi; 17 Eylül 2018’de de ameliyat için Zincirlikuyu’nda bulunan R. Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği’ne gitti. Op. Dr. T. Ş. ameliyata başlamadan önce T.’ye, dudaklarına da dolgu yapabileceğini söyledi. T. dudak dolgusu istemediğini söylese de bu işlem için de ikna edildi. Taraflar ameliyat işlemi için 6.500 Euro’ya anlaştı. T. ödemeyi nakit olarak yaptı. Operasyon 5 saate yakın sürdü. Ameliyat sonrası T.’ye, 10 gün İstanbul’da kalması gerektiği söylendi. T. 10 gün İstanbul’da konakladı ve kontrol için 3 kez kliniğe gitti.

Estetik yaptırmak istedi... Tanınmayacak hale geldi

 

10 GÜN SONRA BAŞLADI

Beyhan T. 27 Eylül’de Almanya’ya döndü. T. Almanya’ya döndükten 10 gün sonra sorunlar da baş göstermeye başladı. T.’nin dudağında ve yüzünde şişme meydana geldi. T., oluşan şişmelerin nedenini öğrenmek için doktora gitti. Almanya’daki doktor, şişmelerin kısa süre önce kendisine yapılan cerrahi operasyondan kaynaklandığını söyledi.

KORTİZON TEDAVİSİ UYGULANDI

Beyhan T. durumu İstanbul’daki doktoru ile görüştü. Dr. T. Ş., Beyhan T.’ye hemen İstanbul’a gelmesini söyledi. T. bir kez daha İstanbul’a geldi. T. anlaşmalı bir hastaneye yatırıldı. 3 gün hastanede kalan T.’ye sabahtan akşama kadar kortizon içeren ilaç verildi. Oluşan şişlikler, kortizon ile bastırılmaya çalışıldı.

Estetik yaptırmak istedi... Tanınmayacak hale geldi

VÜCUT ALERJİ YAPTI

İstanbul’da 3 gün süren tedavi sonrası T.’ye 8 kutu kortizon hapı verildi ve yeniden Almanya’ya gitti. Verilen hapları günde iki kez alması istenen T. söyleneni yaptı. İyileşmek umudu ile verilen hapları kullanan T.’nin durumu düzelmek bir yana daha da kötüleşti. T. yeniden İstanbul’daki doktoru ile görüştü. Doktor Ş. yapılan cerrahi operasyonda bir sorun olmadığını, vücudun alerjik reaksiyon göstermiş olabileceğini söyledi. T., Almanya’da test yaptırdı. Test sonuçlarına göre alerjik bir bulguya rastlanmadı.

Estetik yaptırmak istedi... Tanınmayacak hale geldi

BURUN UCU DÜŞTÜ

T. bu kez Almanya’da bir üniversite hastanesine gitti. Hastanede, enfeksiyon kaptığı tespit edilen T. iki gece yatırıldı. Daha sonra T.’nin yüzündeki iltihapların temizlenmesi için birer ay ara ile 3 kez ameliyat yapıldı. Bu süreçte, dışarı da çıkamayan T. çalıştığı işi de bırakmak zorunda kaldı. Yüzünde kalıcı izler oluşan T.’nin estetik yapılan burun ucu düştü, karnında sarkmalar arttı, sağ göğsünde ağrılar oluştu. Ruhsal olarak da çöküntüye uğrayan T., Almanya’da 2 ay psikolojik tedavi gördü.

Estetik yaptırmak istedi... Tanınmayacak hale geldi

550 BİN TL TALEP EDİLDİ

Beyhan T. adına, Op. Dr. T. Ş.’ye İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde tazminat davası açıldı. Avukat Umut Ayan’ın T. adına açtığı davada 50 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat talep edildi. Tazminat talepli davanın yanı sıra Ş.’ye yönelik ‘yaralama’ iddiasıyla savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

BİZ DE ANLAMADIK!

Suçlanan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. T. Ş. ise “Esasında mahkeme süreci devam ettiği için konuşmak istemem. Ancak ben, Beyhan hanıma yardım etmek için elimden geleni yaptım. Bizim işlemimizden 4-5 hafta sonra yüzünde şişikler ortaya çıktı. Yalnızca yüzünde değil, vücudunun farklı yerlerinde reaksiyon oluştu. Tüm vücutta alerji oluştu. Bu durumu neyin tetiklediğini bilmiyorum. Bizim meslekten diğer hocalara da sordum sebebini. Ancak neden olduğunu biz de anlamadık İnsanın kendi dokusu bu şekilde reaksiyon yapmaz” dedi.

TIBBİ BİR KUSUR SAPTANMADI

Beyhan T. adına İstanbul Tabip Odası’nın hazırladığı raporda ise özetle “Müdahalelerde tıbbi bir kusur saptanmadı. Beyhan T.’nin yaşadıkları bir komplikasyon olarak kabul edilmekte. Bu durumda hekimden beklenen, hastasını takip etmesidir. Dr. Ş.’nin gereğini yaptığı, ancak hastanın tedaviyi, bulunduğu ülkede tamamlamayı tercih ettiği görülmektedir” denildi.

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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