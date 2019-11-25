Estetik yaptırmak istedi... Tanınmayacak hale geldi

ALMANYA’DA yaşayan Beyhan T. estetik operasyon için yaptığı araştırma sonrası İstanbul’daki bir klinik ile görüştü. T., klinik görevlisine, karın germe, yağ aldırma, göğüs ve burun estetiği yanı sıra yüze dolgu yaptırmak istediğini söyledi. Görevli, tüm işlemleri aynı anda yapabileceklerini belirtti. Beyhan T. ameliyat işlemi için İstanbul’a geldi; 17 Eylül 2018’de de ameliyat için Zincirlikuyu’nda bulunan R. Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği’ne gitti. Op. Dr. T. Ş. ameliyata başlamadan önce T.’ye, dudaklarına da dolgu yapabileceğini söyledi. T. dudak dolgusu istemediğini söylese de bu işlem için de ikna edildi. Taraflar ameliyat işlemi için 6.500 Euro’ya anlaştı. T. ödemeyi nakit olarak yaptı. Operasyon 5 saate yakın sürdü. Ameliyat sonrası T.’ye, 10 gün İstanbul’da kalması gerektiği söylendi. T. 10 gün İstanbul’da konakladı ve kontrol için 3 kez kliniğe gitti.

10 GÜN SONRA BAŞLADI

Beyhan T. 27 Eylül’de Almanya’ya döndü. T. Almanya’ya döndükten 10 gün sonra sorunlar da baş göstermeye başladı. T.’nin dudağında ve yüzünde şişme meydana geldi. T., oluşan şişmelerin nedenini öğrenmek için doktora gitti. Almanya’daki doktor, şişmelerin kısa süre önce kendisine yapılan cerrahi operasyondan kaynaklandığını söyledi.

KORTİZON TEDAVİSİ UYGULANDI



Beyhan T. durumu İstanbul’daki doktoru ile görüştü. Dr. T. Ş., Beyhan T.’ye hemen İstanbul’a gelmesini söyledi. T. bir kez daha İstanbul’a geldi. T. anlaşmalı bir hastaneye yatırıldı. 3 gün hastanede kalan T.’ye sabahtan akşama kadar kortizon içeren ilaç verildi. Oluşan şişlikler, kortizon ile bastırılmaya çalışıldı.

VÜCUT ALERJİ YAPTI



İstanbul’da 3 gün süren tedavi sonrası T.’ye 8 kutu kortizon hapı verildi ve yeniden Almanya’ya gitti. Verilen hapları günde iki kez alması istenen T. söyleneni yaptı. İyileşmek umudu ile verilen hapları kullanan T.’nin durumu düzelmek bir yana daha da kötüleşti. T. yeniden İstanbul’daki doktoru ile görüştü. Doktor Ş. yapılan cerrahi operasyonda bir sorun olmadığını, vücudun alerjik reaksiyon göstermiş olabileceğini söyledi. T., Almanya’da test yaptırdı. Test sonuçlarına göre alerjik bir bulguya rastlanmadı.

BURUN UCU DÜŞTÜ



T. bu kez Almanya’da bir üniversite hastanesine gitti. Hastanede, enfeksiyon kaptığı tespit edilen T. iki gece yatırıldı. Daha sonra T.’nin yüzündeki iltihapların temizlenmesi için birer ay ara ile 3 kez ameliyat yapıldı. Bu süreçte, dışarı da çıkamayan T. çalıştığı işi de bırakmak zorunda kaldı. Yüzünde kalıcı izler oluşan T.’nin estetik yapılan burun ucu düştü, karnında sarkmalar arttı, sağ göğsünde ağrılar oluştu. Ruhsal olarak da çöküntüye uğrayan T., Almanya’da 2 ay psikolojik tedavi gördü.

550 BİN TL TALEP EDİLDİ



Beyhan T. adına, Op. Dr. T. Ş.’ye İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde tazminat davası açıldı. Avukat Umut Ayan’ın T. adına açtığı davada 50 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat talep edildi. Tazminat talepli davanın yanı sıra Ş.’ye yönelik ‘yaralama’ iddiasıyla savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

BİZ DE ANLAMADIK!



Suçlanan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. T. Ş. ise “Esasında mahkeme süreci devam ettiği için konuşmak istemem. Ancak ben, Beyhan hanıma yardım etmek için elimden geleni yaptım. Bizim işlemimizden 4-5 hafta sonra yüzünde şişikler ortaya çıktı. Yalnızca yüzünde değil, vücudunun farklı yerlerinde reaksiyon oluştu. Tüm vücutta alerji oluştu. Bu durumu neyin tetiklediğini bilmiyorum. Bizim meslekten diğer hocalara da sordum sebebini. Ancak neden olduğunu biz de anlamadık İnsanın kendi dokusu bu şekilde reaksiyon yapmaz” dedi.

TIBBİ BİR KUSUR SAPTANMADI



Beyhan T. adına İstanbul Tabip Odası’nın hazırladığı raporda ise özetle “Müdahalelerde tıbbi bir kusur saptanmadı. Beyhan T.’nin yaşadıkları bir komplikasyon olarak kabul edilmekte. Bu durumda hekimden beklenen, hastasını takip etmesidir. Dr. Ş.’nin gereğini yaptığı, ancak hastanın tedaviyi, bulunduğu ülkede tamamlamayı tercih ettiği görülmektedir” denildi.