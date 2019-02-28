Doktor beyin kanaması geçirdi... Hasta yakını saldırdı
Özel bir hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Hasan Cabbar’ın önü önceki akşam Zeytinburnu’nda eski hastası A.A.’nın oğlu M.A. tarafından kesildi.
Tedavi sonrası babasının durumunun iyi olmadığını söyleyen ve tehditler savuran hasta yakını M.A., doktordan harcadıkları parayı geri vermesini istedi. Saldırgan daha sonra doktoru feci şekilde darp etti. Bilincini kaybeden doktor Cabbar, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kolunda ve burnunda kırıklar oluşan doktor, akşam saatlerinde beyin kanaması tanısıyla yoğun bakım ünitesine alındı.
Saldırı anını anlatan Cabbar, “Para istedi. ‘Kaç tane evin var, bir sürü gelirin falan var’ dedi. Saldırmaya başladı. Kafamı yumruklayıp aşağı düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı” dedi.
Hastane avukatı Ali Asker Şahin’in de daha önce M.A. hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.
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