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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)
17.11.2019 - 20:58, Son Güncelleme:

Doktor Aytan Kar son yolculuğuna uğurlandı

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Doktor Aytan Kar son yolculuğuna uğurlandı

ARNAVUTKÖY’de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet kullanırken TIR’ın altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Aytan Kar son yolculuğuna uğurlandı.

Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi’ndeki trafik kazasında bisiklet kullandığı sırada kontrolünü kaybedip devrilen TIR’ın altında kalarak hayatını kaybeden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aytan Kar, Fatih Cami’nde kılınan cenaze namazı ile son yolcuğuna uğurlandı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kar’ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve arkadaşları katıldı.

Doktor Aytan Kar son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına katılanlar Aytan Kar’ın tabutu başında bekleyen ailesine başsağlığı diledi. Kar’ın eşi Ebru Kar, çocukları Kerem Kar ve Ahmet Turhan Kar da tabut başında gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Aytan Kar’ın tabutu cenaze aracı konularak Eyüpsultan Mezarlığı’na götürüldü ve burada bulunan aile kabristanına defnedildi.

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