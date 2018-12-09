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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
09.12.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Doktor anne, oğluna karşı koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı

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Doktor anne, oğluna karşı koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı

İZMİR'de kadın doğum uzmanı olan A.M.B., evine gelip beyzbol sopasıyla eşyaları kıran ve kendisini özel hayatına dikkat etmemekle suçlayan lise öğrencisi oğlu 17 yaşındaki O.B.'ye karşı, mahkemeden hem koruma hem de evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu gelişme üzerine Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi, O.B.'nin velayetini tedbiren göz doktoru olan baba N.M.B.'ye verdi.

İzmir'de kadın doğum uzmanı olan doktor A.M.B. ile göz doktoru N.M.B., 1999 yılında mutlu bir yuva hayaliyle evlendi. 2001 yılında ise çocukları O.B. dünyaya geldi. Ancak çift, çocuklarının da dünyaya gelmesinden sonra sık sık tartışmaya başladı. Mutlu evlilikleri bozuldu, 2002 yılında da anlaşmalı olarak boşandı. O.B.'nin velayeti de anne A.M.B.'de kaldı.

Lise öğrencisi O.B., son 1,5 yıldır annesiyle iddiaya göre alkol aldığı ve zaman zaman eve gelmediği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Bu nedenle de babasının evinde kalmayı tercih etti. Bu süreç içerisinde baba N.M.B., oğlunun velayetini alabilmek için Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi'ne, 'velayetinin değiştirilmesi' davası açtı. Ancak anne A.M.B. buna karşı çıktı, velayetin kendisinde kalmasını talep etti.

Velayet davası sürdüğü sırada O.B.,tartıştığı annesinin evine beyzbol sopasıyla zarar verdi, eşyaları kırdı.

ANNE OĞLUNA KARŞI KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Oğlunun bu davranışından sonra anne A.M.B., Karşıyaka 3'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurup, kendisine karşı hem koruma, hem de oğlunu uzaklaştırma kararı talep etti. A.M.B.'nin avukatı mahkemeye sunduğu dilekçesinde, O.B.'nin babasının yanında kaldığını, baba N.M.B.'nin oğlunu anneye karşı kışkırttığını, bunun üzerine O.B.'nin de eve gelip beyzbol sopası eşyaları kırdığını belirtti.

Ağustos ayında Karşıyaka 3'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, lise öğrencisi O.B.'nin annesi A.M.B.'nin ev ile iş yerine 3 ay boyunca yaklaşmaması kararı verdi. Kararda ayrıca O.B.'nin 3 ay boyunca iletişim araçlarıyla anneyi rahatsız etmemesi de yer aldı.

MAHKEME VELAYETİ BABAYA VERDİ

Bu gelişmeler çiftin devam eden velayet davasında da etkili oldu. Anne koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı oğlunun velayetini babaya vermek istemediğini mahkemede yineledi. Eylül ayında Karşıyaka 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada, annesiyle yaşadığı olumsuzlukları anlatan O.B., velayetinin babasına verilmesini istedi. Bu gelişme üzerine, çocuğun velayetini tedbiren baba N.M.B.'ye veren mahkeme, pedagogdan rapor istedi. Sosyal hizmet uzmanı pedagog, anne, baba ve çocukla birebir görüşmeler yaptı. Mahkemeye sunduğu raporda, O.B.'nin velayetinin baba N.M.B.'ye verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacağı kanaatine vardığını ifade etti.

 

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