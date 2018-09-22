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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İbrahim DANIŞ / DHA
22.09.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Doğumdan sonra ölmüştü! Ayfer'in mezarı açıldı...

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Doğumdan sonra ölmüştü! Ayfer'in mezarı açıldı...

İzmir'in Torbalı ilçesinde doğum yaptıktan sonra taburcu edilen, enfeksiyon kapması nedeniyle kaldırıldığı hastanede ölen Ayfer Sırma'nın (25) Karşıyaka ilçesindeki mezarı, eşi Ozan Sırma'nın (28) hastane ihmalinin olduğu yönündeki şikayeti üzerine açıldı. Savcı gözetiminde cesedi mezardan çıkarılan Ayfer Sırma'ya otopsi yapılacak.

Torbalı'da yaşayan Ozan Sırma ile 1 yıllık evli Ayfer Sırma, ilk çocuğuna hamile kaldı. Ayfer Sırma, 11 Ağustos'ta sancılarının başlaması üzerine eşi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 38 haftalık hamile Sırma, sezaryenle 2 kilo 400 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Sırma çifti, bebeklerine 'Okyanus' ismini verdi. Ayfer Sırma, ertesi gün hastaneden taburcu edildi. Eve geçtikten 2 gün sonra karnında sancı hisseden ve yüksek ateş şikayeti olan Ayfer Sırma, yeniden Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale sonucu Sırma'nın vücudunda doğumdan sonra enfeksiyon oluştuğu tespit edildi. Ayfer Sırma tedavisinin sürdüğü hastanede 6 Eylül'de hayatını kaybetti ve 7 Eylül'de Karşıyaka ilçesinde bulunan Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşinin doğum yaptıktan 26 gün sonra ölmesinde Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki görevlilerin ihmali olduğunu savunan Ozan Sırma, avukatı aracılığıyla Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup, hukuk mücadelesi başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında Ayfer Sırma'nın Karşıyaka ilçesinde bulunan Doğançay Mezarlığı'ndaki kabri, dün açıldı. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölümde hastane görevlilerinin ihmali olduğunu iddia eden acılı eş Ozan Sırma, avukatı aracılığıyla Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup, hukuk mücadelesi başlattığını belirterek, "Konunun takipçisi olacağım. Benim canım yandı başkasının yanmasın. Bu hastanenin ilk vukuatı değil. Bir ihmalin nelere mal olduğu ortada. Olayın takipçisiyim. Elbet adalet yerinin bulacaktır" dedi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (22.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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