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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Doğum yeri Hatay'da Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanan yönetmen kimdir?

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Doğum yeri Hatay'da Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanan yönetmen kimdir?

Doğum yeri olan Hatay’da, 1939 sonrası temalı Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanan Hamdi Alkan, 30 yıldır biriktirdiği koleksiyonları bağışladı. Restore edilen eski bir konağı müze haline getiren Alkan, açılışı 23 Temmuz’da yapacak

Sinema yapımcısı, yönetmeni, tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Hamdi Alkan, 15 Temmuz 1967 tarihinde dünyaya geldi.  Antakya’da Döver köyünde doğmuştur. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası emekli memur, annesi ev hanımıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakya‘da okudu. Daha sonra İstanbul’a gelerek kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde okudu, 12 senede elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tiyatro bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yapmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncularının bütün oyunlarına bazen yönetmen, bazen sponsor olarak destek olmaktadır.

İlkokul sıralarında tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Ortaokul ve lisede bütün okul müsamerelerine katılırdı.

13 Mart 2015 tarihinde Tokat’ta gösterime giren ve günler öncesinden biletleri tükenen Selam:Bahara Yolculuk filminin yönetmenliğini üstlenmiştir. Başrollerinde Aslıhan Güner, Gürol Güngör, Merve Sevi ve Mert Yavuzcan yer almakta ve filmde rol alan Türk oyunculara Mıktıbek Apazov, Egemberdi Bekboliev, Nazira Aitbekova gibi Kırgız oyuncular da eşlik etmekteydi.

1990’lı yıllarda TRT’de başlayan “3 aşağı 5 yukarı” adlı programla TV dünyasına adım attı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş‘le çalıştı. Hamdi Alkan, TRT’de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları yaptı. Televizyonlarda spor kendi yaptığı komedi programı Öz ofsayt’la başladı. Daha sonra “Reyting Reyting” sonrasında” "Reyting Hamdi” ve “Hamdi Alkan TV” olarak bilinen komedi programlarını yapmaya devam etti. Daha sonra kendi dizilerini çekmeye başladı.

Sadece çocukların yer aldığı TV’deki ilk çocuk mizah programı olan “Yumurcak TV”yi ATV’ de 36-37 hafta yaptı.

2001 yılında “Şellale” adlı filmde konuk oyuncu olarak Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz, Aykut Oray, Ali Sürmeli, Ege Aydan, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkan ile birlikte oynadı.

2004 yılında Show TV’de Türkiye'nin Yıldızları yarışması projesini yaptı. Buradan dereceye giren Beren Saat ve Engin Akyürek oynadığı dizilerde meşhur oldu.

2007 yılında Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım sinema filminin yönetmenliğini yaptı. Filmin başrollerinde Vural Çelik, Yasemin Çonka, Hakan Yılmaz, Tamer Karadağlı ve Mahkûmlar oynadı.

Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı ve 2009 yılında Hamdi Alkan‘ın yönetmenliğini yaptığı Dersimiz Atatürk sinema filminde başrollerde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör, Tolga Savacı oynamıştır.

Yüzmekten ve yatağına uzanıp film seyretmekten hoşlanan Hamdi Alkan’ın; afişler, teneke oyuncaklar, eski jilet koleksiyonu, kibrit koleksiyonu, dürbün koleksiyonu, resim koleksiyonu, tesbih koleksiyonu, kalem koleksiyonu, çakı koleksiyonu, kartvizit koleksiyonu gibi koleksiyonları vardır.

Hamdi Alkan, 1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Bu evliliğinde Zeynep ve Ayşe adlarında iki kızı var. Hamdi Alkan, 1999 yılında eşi Canan Hoşgör’den boşandı, daha sonra 2006 yılında tekrar evlendiler. Mart 2012 yılında tekrar boşandılar.

Hamdi Alkan, 24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile hayatını birleştirdi.

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