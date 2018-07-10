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    Doğum yardımı başvuru sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 17:50 | Son Güncelleme:

    Doğum yardımı başvuru sorgulama işleminin nasıl yapıldığı birçok vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. E-Devlet tarafından vatandaşlara sunulan 5 yeni hizmetle birlikte, vatandaşlar işlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Peki, doğum yardımı başvuru sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

    E-Devlet üzerinden doğum yardımı başvuru sorgulama işlemi artık oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınan başvurular için sorgulama sayfası artık e-Devlette de yer alıyor. Peki, doğum yardımı başvuru sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

    DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

    Bu hizmeti kullanarak, doğum yardımı almak için yaptığınız başvurunun sonuçlarını ve ya aldığınız doğum yardımı için yaptığınız itirazların sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. 

    E-Devlet sayfasına giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama" yazdıktan sonra işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

    DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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