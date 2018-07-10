E-Devlet üzerinden doğum yardımı başvuru sorgulama işlemi artık oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından alınan başvurular için sorgulama sayfası artık e-Devlette de yer alıyor. Peki, doğum yardımı başvuru sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Bu hizmeti kullanarak, doğum yardımı almak için yaptığınız başvurunun sonuçlarını ve ya aldığınız doğum yardımı için yaptığınız itirazların sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

E-Devlet sayfasına giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama" yazdıktan sonra işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ