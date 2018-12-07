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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Meltek ÖZGENÇ/ANKARA
07.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Doğum simülasyonu

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Doğum simülasyonu

Dünyada da artma eğilimi gösteren sezaryen ile doğum oranlarının Türkiye’de aşırı artması ve tüm doğumların yüzde 53’ünün sezaryen yöntemi ile yapılması anne ve bebek sağlığını tehdit eder düzeye ulaştı. Çünkü sezaryen normal doğumun doğal bir alternatifi değil, anne ve bebek sağlığı için zorunlu olduğu hallerde uygulanması gereken bir ameliyat yöntemi. Dünya Sağlık Örgütü de sezaryen oranlarındaki artışı gözlemleyerek, sezaryen ameliyatının zorunlu olduğu hallerde yapılmasını önermiş ve bu operasyonların normal doğumlara oranının yüzde 15’i geçmemesi gerektiğini bildirmişti.

YÜKSEK GERÇEKLİKLİ DOĞUM

Türkiye’de artış nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı anne-bebek sağlığı için bir eylem planı hazırladı. Bu planda normal doğumu artırmak hedeflenirken, atılacak adımlar da tek tek sıralandı. Toplumda doğru doğum algısını geliştirmek, anne adaylarına bilgi ve danışmanlık hizmeti vermek, ayrıca gebelik izlemlerini yapan sağlık personelinin doğuma hazırlık konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak amacıyla eğitim modülleri geliştirilmeye başlandı. Doktor ve tüm sağlık personelinin normal doğum sürecini güvenle yönetmesi, muhtemel komplikasyonlara hızla cevap verebilmesi, doğum pratiğini geliştirebilmesi, pratik tecrübe ve beceri kazanması amacıyla, “Yüksek Gerçeklikli Doğum ve Yenidoğan Simülasyon Sistemi” hazırlandı.

ANNE DOSTU HASTANE

Bakanlık doğum yogası ve nefes teknikleri gibi ağrısız doğum uygulamalarını yaygınlaştıracak. 7 hastanede mevcut olan ve 12 hastanede de çalışmaları devam eden suda doğum ünitelerinin sayısı artırılacak. Doğum hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla ‘Anne Dostu Hastane’ uygulaması da başlatıldı. Türkiye’de 45 hastane ‘Anne Dostu Hastane’ unvanına aldı. Tüm doğum yapılan ünitelerin bu standartlara kavuşturulması için çalışmalar başlatıldı. 

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