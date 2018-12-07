Doğum simülasyonu
Dünyada da artma eğilimi gösteren sezaryen ile doğum oranlarının Türkiye’de aşırı artması ve tüm doğumların yüzde 53’ünün sezaryen yöntemi ile yapılması anne ve bebek sağlığını tehdit eder düzeye ulaştı. Çünkü sezaryen normal doğumun doğal bir alternatifi değil, anne ve bebek sağlığı için zorunlu olduğu hallerde uygulanması gereken bir ameliyat yöntemi. Dünya Sağlık Örgütü de sezaryen oranlarındaki artışı gözlemleyerek, sezaryen ameliyatının zorunlu olduğu hallerde yapılmasını önermiş ve bu operasyonların normal doğumlara oranının yüzde 15’i geçmemesi gerektiğini bildirmişti.
YÜKSEK GERÇEKLİKLİ DOĞUM
Türkiye’de artış nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı anne-bebek sağlığı için bir eylem planı hazırladı. Bu planda normal doğumu artırmak hedeflenirken, atılacak adımlar da tek tek sıralandı. Toplumda doğru doğum algısını geliştirmek, anne adaylarına bilgi ve danışmanlık hizmeti vermek, ayrıca gebelik izlemlerini yapan sağlık personelinin doğuma hazırlık konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak amacıyla eğitim modülleri geliştirilmeye başlandı. Doktor ve tüm sağlık personelinin normal doğum sürecini güvenle yönetmesi, muhtemel komplikasyonlara hızla cevap verebilmesi, doğum pratiğini geliştirebilmesi, pratik tecrübe ve beceri kazanması amacıyla, “Yüksek Gerçeklikli Doğum ve Yenidoğan Simülasyon Sistemi” hazırlandı.
ANNE DOSTU HASTANE
Bakanlık doğum yogası ve nefes teknikleri gibi ağrısız doğum uygulamalarını yaygınlaştıracak. 7 hastanede mevcut olan ve 12 hastanede de çalışmaları devam eden suda doğum ünitelerinin sayısı artırılacak. Doğum hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla ‘Anne Dostu Hastane’ uygulaması da başlatıldı. Türkiye’de 45 hastane ‘Anne Dostu Hastane’ unvanına aldı. Tüm doğum yapılan ünitelerin bu standartlara kavuşturulması için çalışmalar başlatıldı.
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