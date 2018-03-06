Doğum kilolarından nasıl kurtulurum? Emzirmek kilo verdirir mi?

Doğum yapmış bir annenin en iyi diyet partneri bebeğidir. Doğum sonrası anne, oturduğu yerden sadece bebeğini emzirerek günde yaklaşık 600-800 kalori harcar. Neredeyse 2-3 saat kuvvetli spor yaparken harcanan enerjiye eş değer! Bu kalorinin 500 kalorisi annenin beslenmesine eklenir. Kalan 250 kalori de annenin depo yağlarından karşılanır.



Yeter ki anne bir an önce kilo vermek uğruna, yanlış diyet uygulamalarına yönelmesin. Günümüz çağı ne yazık ki hatalı popüler diyetlerin çağı haline geldi. Yüksek protein, düşük karbonhidrat, şok diyetler annenin kilo kaybetmesinden önce, mucize besin olan anne sütüne zarar verir.

Hamilelikte alınan kiloları kaybetmenin en etkili yolu, anne çocuk diyetisyeni kontrolünde yüksek kalorili, süt artıran beslenme programı uygulanmasıdır.

Medyadan sıklıkla duyuyoruz. Ünlü anneler doğumdan çok kısa bir süre sonra eski fit görünümlerine kavuşuyorlar. Nasıl başarıyorlar bu kadar kısa sürede o kiloları vermeyi?



Elvan Odabaşı: Aslında doğumdan sonraki süreçte emzirerek ve sağlıklı beslenerek eski formunuza hatta eski formunuzdan çok daha iyi bir görünüme ulaşmanız oldukça kolay. Bebeklerimiz annelerine oturdukları yerde annelerini emerken gün içerisinde 600-800 kal civarında enerji harcatıyor. Bu enerji harcaması ortalama 2 saatlik tempolu yürüyüşün harcattığı kaloriye neredeyse eşit. Anne bilinçli ve yeterli beslendiğinde ve bebeğini ilk 6 ay sadece emzirerek beslediğinde hamilelik kilolarından doğal olarak kurtulabiliyor. Ünlü annelerin çoğu mesleki olarak beden imajlarına daha çok dikkat etmeleri gerektiği için bu süreçte hem daha dikkatli ve programlı olabiliyorlar hem de uzman desteği alma konusunda daha özenliler. Hatta hamilelik döneminde de daha kontrollü kilo aldıkları için daha kısa sürede eski kilolarına dönebiliyorlar. Hamilelik süresince 13-15 kg alan bir anne doğum ile birlikte ortalama 7-8 kiloyu doğal olarak kaybediyor. Kalan kiloları ise ayda 2-3 kg kaybedecek şekilde planladığında hem sütünü sağlıklı ve verimli salgılayabiliyor hem de 2-3 ay içerisinde eski beden ağırlığına ulaşabiliyor. Yalnız özellikle karın çevresindeki yağlanmayı eski formuna getirmek doğumdan 2,5-3 ay sonrasında gerçekleşebiliyor. Bunun nedeni ise karın çevresindeki yağlanmanın prolaktin hormonunun salınımı için önemli olması.



Diğer taraftan ünlü annelerin bir kısmı ise ne yazık ki emziklilik dönemine uygun olmayan hatalı popüler diyet yöntemlerini de tercih edebiliyorlar. Gluten free, alkali, vegan, ketojenik vb. diyet alternatiflerinin özellikle bu süreçte asla tercih edilmemesi gerektiğini belirtmekte fayda var. Düşük kalorili diyet alternatiflerinden de bu süreçte uzak kalınmalı, 1 saati aşan ağır egzersiz programlarından da kaçınılmalı. Annelerin haftalık kaybettikleri kilonun sahip oldukları kilonun %1’ini geçmemesine özen göstermeleri gerekir. Bu süreçte özellikle ödem atıcı, metabolizma hızlandırıcı, yağ yakıcı ve iştah kontrolüne destek olacak ilaç, çay, gıda takviyesi kullanılmamalıdır.



Emziklilik dönemi, bir kadının yüksek kaloride dengeli ve çeşitli beslenerek kilolarını yavaş yavaş kaybetmesi gereken bir dönemdir. Annelerimizin ilk 6 ay bebeğimizin tek besin kaynağının kendilerinin olduğunu unutmaması gerekir. Bu süreçte süt salgılanmasını olumsuz etkileyecek hiç bir diyet veya egzersiz yöntemi tercih edilmemelidir. Doya doya emzirip doya doya zayıflamak amaç olmalıdır.



KAYNAK KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN