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    Doğum gününü kutlayacaktı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    02.06.2018 - 00:18 | Son Güncelleme:

    HÜRRİYET’in “20. katın sırrı” manşetiyle duyurduğu Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Şule Çet’in (23) ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirildi.

    Çet’in dosyası ilçe emniyet müdürlüğünden alınarak Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro’ya devredildi. Kriminale gönderilen telefonun incelenmesiyle Çet’in o gece ev arkadaşına attığı mesajlar, yaptığı konuşmalar ve varsa başka bir görüşmesi ortaya çıkarılacak. Lüks plazadaki 20. kattan “Atıldı mı yoksa atladı mı” sorusunun cevabının bulunması için ise izdüşümü yöntemiyle çalışma yapılacak. Adli Tıp’tan da rapor beklenecek. Kardeşinin intihar ettiğine inanmadığını kaydeden Şenol Çet Hürriyet’e şunları söyledi:

    BU MESAJLARI ATAR MI
    “3 gün önce görüştük, kendisine para gönderdim. Gayet mutluydu, bir sıkıntısı olsa bana anlatırdı. 2 sene önce annemi kaybettik, o süreçte çok sıkıntı çektik. İntihar etse o zaman ederdi. İntihar edecek kişi niye el âlemin işyerine gidip de orada kendini atsın ki? Akıl ve mantığa sığıyor mu? Öldüğü gün doğum günüydü. Doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla plan yapmış. İntiharı düşünen birisi doğum gününü kutlamak için plan yapar mı? Okul arkadaşlarıyla, ev arkadaşıyla görüştüm. Kimse intihar ettiğine inanmıyor. Zaten ev arkadaşına attığı mesajlar ortada. Mesajlara baktığımızda bile şüpheli durum var ortada. İntihar edecek biri, gecenin o saatinde bu mesajları atar mı? Cenazemizle uğraştık ama bu işin peşini bırakmayacağız. Şikâyetçi olduk, şimdi takipçisi olacağız. Kız kardeşimin çalıştığını biliyordum ama patronunu tanımıyorum. Yanındaki kişiyi tanımıyorum.”

    20. kattan ölüm mesajı: ‘Adam bana takmış, bırakmıyor’20. kattan ölüm mesajı: ‘Adam bana takmış, bırakmıyor’

    Etiketler: Kadın cinayeti , gazetehaberleri , gündem
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