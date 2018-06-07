Doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla sahile gitmişti, denizde kayboldu

Olay, öğle saatlerinde Vakfıkebir ilçesi sahilinde meydana geldi. Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Atakan Biber, arkadaşları ile serinlemek için denize girdi. Atakan, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu.

Gencin arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Bölgeye gelen dalgıç ekipleri, denizde kaybolan Atakan Biber için arama çalışması başlattı. Kıyıda toplanan vatandaşlar da arama çalışmalarını izledi.

Liseden bu yıl mezun olmaya hazırlanan ve üniversite hayali kuran Atakan Biber’in bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Arkadaşları ile doğum günü kutlaması için sahile gittiği öğrenilen Atakan’ın bu sırada denize girdiği belirtildi.