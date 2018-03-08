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    Doğum gününde hayatını kaybeden Kader gözyaşlarıyla uğurlandı

    Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)
    08.03.2018 - 16:06 | Son Güncelleme:

    Kütahya’da arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı gece 6’ncı kat penceresinden düşüp hayatını kaybeden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi Kader Mustafaoğlu (22), memleketi Eskişehir’de gözyaşları içinde toprağa verildi.

    KÜTAHYA Meydan Mahallesi Aldede Sokak’ta dün 01.40 sıralarında meydana gelen olayda Kader Mustafaoğlu, yalnız yaşadığı evine davet ettiği kız arkadaşlarıyla doğum gününü kutladıktan sonra pencereden dışarı bakarken, dengesini kaybedip 6’ncı kattan düştü. Ağır yaralanan Mustafaoğlu, ambulansla kaldırıldığı DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kader Mustafaoğlu’nun cenazesi Kütahya’dan memleketi Eskişehir’e getirildi. Çankaya Mahallesi’ndeki Müftü Nizameddin Şahin Camisi’nde öğlen düzenlenen cenaze törenine Kader Mustafaoğlu’nun Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışan babası Mustafa Mustafaoğlu, yakınları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi katıldı. Tabutunun üzerine duvağı konulan Kader Mustafaoğlu öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Büyükşehir belediyesi Asri Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Bu arada kader Mustafaoğlu’nun yere düşme anı karşı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mustafaoğlu, park halindeki araçların önündeki beton zemine düşüyor.

    Etiketler: balkondan düştü , Kader Mustafaoğlu , balkondan düşen kadın , gündem
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