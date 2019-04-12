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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.04.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Doğum günü kabusa döndü

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Doğum günü kabusa döndü

Kars’ta doğum günü partisi kabusa döndü. Öğretmenlerinin doğum gününü kutlayan 29 öğrenci yedikleri pasta ve kurabiyeden zehirlendi. Zehirlenen öğrenciler ambulansla hastanelere sevk edildi.

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  • Doğum günü kabusa döndü
  • Doğum günü kabusa döndü
  • Doğum günü kabusa döndü
  • Doğum günü kabusa döndü
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Olay Kars Merkeze Kocabahçe köyünde meydana geldi. Öğretmenlerinin doğum gününü kutlamak isteyen öğrenciler pasta ve kurabiye alarak okula geldi. Öğretmenlerine pasta keserek sürpriz yapan öğrenciler yedikleri pasta ve kurabiyelerden sonra istifra etmeye başladı.

Karınları da ağrıyan öğrenciler okul yönetimini harekete geçirdi. Olay üzerine Kocabahçe köyüne 112 ve UMKE ekipleri çağrıldı.

Olay yerine giden 112 ve UMKE ekipleri çocukların zehirlendiğini tespit etti. Hemen ambulanslara alınan çocuklar Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öğrenci velisi Yavuz Bağlars, "Çocuklar doğum günü nedeniyle kek, kurabiye yiyerek zehirlenmişler. Onun için hastaneye getirildiler. Karın ağrısı şikayetiyle geldiler. Şu anda durumları iyi, müşahede altında hepsi, doktorlar yardımcı oluyor" dedi.

Çocukların tedavi altına alındığını ifade eden Kamu Hastaneleri Başkanı Op. Dr. Hasan Altun, "Merkez Kocabahçe Köyü İlköğretim okulunda yaklaşık 29 öğrenci evden getirdikleri kurabiyeden kaynaklandığını düşündüğümüz besin zehirlenmesi gerçekleşmiş. Çocuklarda bulantı, kusma, baş ağrısı şikayetleri mevcut.

Biz çocuklarımızı hemen hastanelerimize aldık. 12 tanesi Kafkas Üniversitesi aciline, 17 tanesini Harakani Devlet Hastanesi aciline aldık. Çocukların genel durumu iyi, herhangi bir şikayetleri yok. Ama tedbiren en az 6 saat çocukları müşahede altında tutacağız" diye konuştu.

Kars’ta hastanelerde tedavi altına alınan çocukların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çocuklar yaklaşık 6 saat müşahede altında tutulacak ardından taburcu edilecek. 

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