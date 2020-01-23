Doğum çantasında neler olmalı?
Doğum çantası ya da hastane çantası olarak bilinen ve yeni doğan bebek için hazırlanan çanta, doğum öncesi büyük önem arz ediyor. Anne ve bebek malzemeleri içeren çanta içerisinde, yeni doğan bebeğin tüm ihtiyaçları ve annenin ihtiyaç duyabileceği tüm malzemeler yer alıyor. Peki, doğum çantasında neler olmalıdır? İşte, doğum çantası içinde bulunması gerekenler
Doğum çantası anne ve bebek için ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri içermelidir. Temel doğum çantası içerisinde bulunması gerekenler, hem annenin hem de babanın tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Peki, doğum çantasında neler olmalı? İşte, doğum çantası içinde olmas gereken malzemeler
DOĞUM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
Anne İçin;
•Ped
•Terlik
•Havlu Peçete
•Pijama
•İç Çamaşırı
•Resmi Evrak - Kimlik
•İki Gecelik Önden Düğmeli
•Hasta Bezi
•Çatal Kaşık Bardak
•Diş Macunu Ve Fırçası, Deodorant,
•Şampuan,
•Kendinizi İyi Hissettirecek Şeyler
Bebek için ;
•Bebek Bezi
•Zıbın Takımı
•Islak Mendil
•Yedek Kıyafet
•Battaniye
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