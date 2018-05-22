Doğudaki yarışta yeni aktörler

HDP’nin barajı aşıp aşamayacağına göre kartların yeniden dağıtılacağı bölgede, yeni isimleriyle öne çıkan AK Parti ve HDP’ye karşı Saadet Partisi (SP) ve İYİ Parti de bazı illerdeki etkili isimlerle şans arayacak.



AK Parti, Diyarbakır’da Galip Ensarioğlu, Van’da Beşir Atalay, Şanlıurfa’da Faruk Çelik, Siirt’te Yasin Aktay, Mardin’de Orhan Miroğlu ve Batman’da Ataullah Hamidi gibi önemli isimleri liste dışında bıraktı. Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı İzmir, Bitlis milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de İstanbul’dan aday gösterildi.



YENİ İSİMLER GELDİ

Diyarbakır’da Ensarioğlu’nun yerine eski bakan ve genel başkan yardımcısı Mehdi Eker’i listesine koyan AK Parti, Batman’da eski milletvekili Ziver Özdemir’i, Bitlis’te Demiröz’ün yerine eski milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler’i, Şırnak’ta HDP’li Leyla Birlik’in eşinin akrabası Rizgin Birlik’i, Van’da Ensar Vakfı yöneticilerinden Osman Nuri Gülaçar, Van’ın geçmişteki önemli politikacılarından Kinyas Kartal’ın yeğeni İrfan Kartal ve eski milletvekili Gülşen Orhan’ı, Mardin’de de eski il başkanı mimar-işadamı Şehmuz Dinçer, eski ilçe başkanı Cengiz Demirkaya ve eski milletvekili Veysi Şahin’i aday gösterdi. Ağrı’da eski milletvekili Ekrem Çelebi, Bingöl’de genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanında eski milletvekili Feyzi Berdibek ve eski Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, Siirt’te de yine eski milletvekili Osman Ören aday yapıldı.



HDP ÇEKİRDEK KADROSUYLA

Listesinde sol bileşenler ile merkez siyasetten isimlere daha çok büyük şehirlerde yer veren HDP, Kürt siyasetinin ana gövdesinde yer alan kadroları ise Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerinde ön sıralara yerleştirdi. Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk Ağrı, aynı oluşumun tutuklu eş başkanı Leyla Güven de Hakkâri’den aday gösterildi. Diyarbakır’da da eski Tabip Odası Başkanı Selçuk Mızraklı, DTK Başkanlık Divanı üyeleri Saliha Aydeniz ve Musa Farisoğlulları ile İstanbul milletvekili Garo Paylan aday yapıldı. Bitlis’te Gaydalı aşiretinin önde gelen isimlerinden milletvekili Celadet Gaydalı yerini korurken, Hakkari’de de Zeydan aşiretinden Özgür Zeydanoğlu aday gösterildi. Tutuklu milletvekillerinden İdris Baluken de Batman’dan aday.



SP VE İYİ PARTİ DE DENKLEMDE

Saadet Partisi Diyarbakır’da eski belediye başkanı ve milletvekili Haşim Haşimi ve İstanbul’dan adayları olan eski HDP milletvekili Altan Tan’ın işadamı kardeşi Alaaddin Tan’ı, Batman’da DYP’li eski milletvekili Faris Özdemir’i, Gaziantep’te eski AK Parti milletvekili ve eski Mazlum-Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’ı aday gösterdi. Diyarbakır’da eski DYP’li bakan Salim Ensarioğlu, Şırnak’ta ise il başkanı Hasan Tatar’ı aday gösteren İYİ Parti de bölgedeki denkleme girip vekillik için şans arıyor.