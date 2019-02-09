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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.02.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Doğubayazıt’ta silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

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Doğubayazıt’ta silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı

Ağrı’ın Doğubayazıt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesinin Çiftepınar Mahallesi Büyük Ağrı Caddesi üzerinde silahlı iki grup arasında kavga çıktı. Sokak ortasında birbirlerine silahla ateş açan ve sebebi henüz öğrenilemeyen iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden bir polis memuru çıkan kavgada yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaralılar Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili 4 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Doğubayazıt Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 13.30 sıralarında ilçemiz Pasajlar Bölgesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma neticesinde polisimiz olaya müdahale ederek her iki taraftan 4 kişiyi yakalamış, 3 tabanca ele geçirmiş, gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

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