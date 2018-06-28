Doğubayazıt'ta PKK notlu ölüm

25 Haziran günü Türkmen köyünde bakkal dükkanı işleten 8 çocuk babası Mevlüt Bengi (46), Yaygınyurt köyü mevkisinde elektrik direğine bağlı ve başından tabanca ile vurularak öldürülmüş olarak bulundu. İddiaya göre, Bengi’nin üzerinde, “Bazı arkadaşlarımızın şehadetine neden olan bu kişi Mevlüt Bengi’dir, sorgulanıp, cezası PKK’nın silahlı kanadı olan HPG tarafından kesilmiştir” yazılı bir not çıktı.



Doğubayazıt’ın Uluyol Mahallesi’nde ise Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde görevli temizlik personeli Feyzi Ertik, 25 Haziran günü evinin bahçesindeki mutfakta iple asılmış halde eşi tarafından bulundu. Ağrı Valiliği’nin açıklamasında, “İncelemeler ve otopsi raporu sonucuna göre Feyzi Ertik adlı şahsın evinde kendini asmak suretiyle intihar ettiği tespit edilmiştir” denildi.



