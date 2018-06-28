Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Doğubayazıt'ta PKK notlu ölüm

    Doğubayazıt'ta PKK notlu ölüm

    DHA
    28.06.2018 - 01:45 | Son Güncelleme:

    AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, 2 kişi ölü bulundu. Bu kişilerin AK Parti’yi destekledikleri için PKK’lı teröristlerce öldürüldüğü öne sürüldü. Ağrı Valiliği, Feyzi Ertik’in ölümünü ‘intihar’ olarak açıklarken, Mevlüt Bengi’nin ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

    25 Haziran günü Türkmen köyünde bakkal dükkanı işleten 8 çocuk babası Mevlüt Bengi (46), Yaygınyurt köyü mevkisinde elektrik direğine bağlı ve başından tabanca ile vurularak öldürülmüş olarak bulundu. İddiaya göre, Bengi’nin üzerinde, “Bazı arkadaşlarımızın şehadetine neden olan bu kişi Mevlüt Bengi’dir, sorgulanıp, cezası PKK’nın silahlı kanadı olan HPG tarafından kesilmiştir” yazılı bir not çıktı.

    Doğubayazıt’ın Uluyol Mahallesi’nde ise Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde görevli temizlik personeli Feyzi Ertik, 25 Haziran günü evinin bahçesindeki mutfakta iple asılmış halde eşi tarafından bulundu. Ağrı Valiliği’nin açıklamasında, “İncelemeler ve otopsi raporu sonucuna göre Feyzi Ertik adlı şahsın evinde kendini asmak suretiyle intihar ettiği tespit edilmiştir” denildi. 

    HDPnin Soylu iddiasıHDP'nin Soylu iddiası

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri