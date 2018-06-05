Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Doğu Türkistanlılardan Çin protestosu

    Doğu Türkistanlılardan Çin protestosu

    Hürriyet Haber
    05.06.2018 - 00:43 | Son Güncelleme:

    Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Türkistanlı bazı öğrencilere iftar verildiği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlendi.

    Beşiktaş İskelesi yanında ellerinde Türkistan ve Türkiye bayraklarıyla toplanan grup, "Çin Doğu Türkistan'da orucu yasaklıyor, Türkiye'de iftar veriyor" yazılı pankart açıp Çin aleyhinde bir süre slogan attı.

    Grup adına açıklama yapan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, Çin'in, Doğu Türkistan'da 35 milyon Türk'ün oruç tutmasını yasaklamaya çalıştığını dile getirerek, "Çin, dünyanın gözünü boyayarak, ikiyüzlü politikalarıyla, Türkiye'de Türk milletini kandırmak için 400 Uygur öğrenciye iftar veriyor. Biz bunu şiddetle kınıyoruz." dedi.

    Doğu Türkistanlılardan Çin protestosu

    Bir milyon Türkistanlının Çin yönetimi tarafından kamplara alındığını ve birçoğunun katledildiğini söyleyen Tümtürk, "Aynı Çin, Doğu Türkistanlı öğrencileri tehditle iftar yemeğine davet etmiş durumda ve yarın basında Çin yönetiminin Türkistanlılara yönelik olumlu tutumundan bahsedecekler. Çin bizi ne zamana kadar kandıracak?" ifadelerini kullandı.

    Doğu Türkistanlılardan Çin protestosu

    Gruptakiler, protestonun ardından ezanın okunmasıyla kurdukları yer sofralarında iftar yaptı. 

    Etiketler: protesto , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri