Doğu sinemayla buluşamadı... Sinema vardı da gitmediler mi

- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, şehir bazında sinema istatistiklerini yayınladı. İstatistikler, Doğu illerindeki vatandaşların sinemaya ulaşma sayılarının oldukça az olduğunu ortaya koydu. 2018 yılında Ardahan ve Şırnak’ta hiçbir vatandaş sinemada film izlemedi. 2016’da beyazperdeyle buluşamayan Sinop, Bayburt, Gümüşhane, Hakkâri, Tunceli ise 2018’de 2 bin ile 50 bin arasında değişen izleyici rakamlarına ulaştı. 2019’un ilk yedi aylık döneminde 79 yerli, 147 yabancı olmak üzere 226 film vizyona girerken, toplam izleyici sayısı 28 milyon 594 bin 21, toplam hasılat ise 435 milyon 707 bin 148 TL oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Bakan Ersoy, sinema seyircisi sayısını bir tablo ile aktardı.

DÖRT İL 10 BİNİN ALTINDA

Bayburt, Hakkari, Iğdır ve Tunceli 2018’de sinema seyirci sayısı 10 binin altında kalan iller oldu. 2018’de Ağrı’da 36 bin 350, Artvin’de 47 bin 202, Batman’da 96 bin 666, Bayburt’ta 4 bin 550, Bingöl’de 66 bin 131, Bitlis’te 29 bin 166, Diyarbakır’da 826 bin 320, Elazığ’da 289 bin 804, Erzincan’da 135 bin 970, Erzurum’da 484 bin 536, Gaziantep’te 1 milyon 333 bin 777, Gümüşhane’de 49 bin 702, Hakkari’de 7 bin, Iğdır’da 9 bin, Kars’ta 23 bin 600, Kilis’te 13 bin 800, Malatya’da 501 bin 539, Mardin’de 198 bin 121, Muş’ta 44 bin 117, Siirt’te 32 bin, Tunceli’de 2 bin 164, Van’da 360 bin 690 sinema seyircisi salonlara geldi.

EN ÇOK SEYİRCİ İSTANBUL’DA

2018’de en çok sinema izleyicisiyle buluşan şehirler de sırasıyla İstanbul (20 milyon 509 bin 72), Ankara (6 milyon 587 bin 877), İzmir (4 milyon 522 bin 126), Bursa (2 milyon 839 bin 12), Antalya (2 milyon 383 bin 717), Kocaeli (1 milyon 856 bin 630), Adana (1 milyon 510 bin 78), Gaziantep (1 milyon 333 bin 777), Mersin (1 milyon 179 bin 433), Sakarya (1 milyon 42 bin 374) ve Kayseri (1 milyon 17 bin 462) oldu.

YEDİ AYDA 435 MİLYON HASILAT

Tabloya 2019’un ilk yedi aylık rakamları da yansıdı. 13 milyon 217 bin 6 kişi yerli, 15 milyon 377 bin 15 kişi de yabancı filmleri izledi. Yedi ayda toplam izleyici sayısı 28 milyon 594 bin 21 oldu. Yerli film hasılatı 182 milyon 660 bin 295, yabancı film hasılatı ise 253 milyon 46 bin 854 TL oldu. 2019’daki toplam hasılat 435 milyon 707 bin 148 TL olarak tabloya yansıdı.