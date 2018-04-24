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    Doğu Perinçek'ten '15 vekil' açıklaması

    AYDIN (AA)
    24.04.2018 - 00:17 | Son Güncelleme:

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek, İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini 15 dakika içerisinde bırakıp, başka partiye geçti? O zaman ilk akla gelen şudur; nasıl böyle bir şey olabilir? Bir koyun sürüsünü bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götüremezsiniz. Bu nasıl oluyor?" dedi.

    Perinçek, Aydın'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen program kapsamında, partililere seslendi.

    24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin kararın hukuka aykırı olduğunu öne süren Perinçek, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere gereken 100 bin imzayı toplamak için zamanın olmadığını belirtti.

    Bir parti liderinin işaretiyle 15 milletvekilinin parti değiştirmesine anlam veremediğini bildiren Perinçek, şöyle konuştu:

    "Koyun mu bu milletvekilleri? Burada bir siyasi ahlak var mı? 15 milletvekili ne karşılığında kendi partilerini 15 dakika içerisinde bırakıp başka partiye geçti? O zaman ilk akla gelen şudur; nasıl böyle bir şey olabilir? Bir koyun sürüsünü bile şuradan 15 dakika içerisinde 100 metre ileriye götüremezsiniz. Bu nasıl oluyor?
    Milletvekili nasıl liderlerin dokunuşuyla oradan oraya savruluyor? Nasıl partilerini programlarını ideallerini bırakıp da ayak oyunları uğruna, kanuna karşı hile yapmak, kanunu cambazlıkla aşmak için liderler arasında yapılan anlaşmalar kendilerine tebliğ edilince hemen buna uyuyorlar? Onlara ne vadediliyor? Ne veriliyor? Bunu sormak hakkımız. Çünkü bu normal bir durum değil. Size soruyorum, siz milletvekili olsanız, vicdanlı insanlar olarak böyle bir dayatmaya boyun eğer misiniz? Bu soruyu kamuoyu önünde soruyoruz." 

    Etiketler: 15 vekil , Vatan partisi , gündem
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