MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
GeriGündem Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
25.12.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 kilometre/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 kilometre/saat üzeri) beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısına yer verildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle