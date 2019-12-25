Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 kilometre/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına (100 kilometre/saat üzeri) beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısına yer verildi.