Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı, zamanla doğusunda güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, doğusunda yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.