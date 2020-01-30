Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve kuzeybatı, zamanla doğusunda güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, doğusunda yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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