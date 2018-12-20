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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Doğu kapısını AVM kapattırdı iddiası

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Doğu kapısını AVM kapattırdı iddiası

Ankara'da tren faciasıyla ilgili soruşturma sürerken, 7 Aralık’ta yapılan ve makas değiştirmede sıkıntılara yol açan trafik düzenlemesinin, YHT Garı’nın da içinde bulunduğu alışveriş merkezi ATG Mall’un talebiyle yapıldığı iddia edildi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, sinyalizasyon eksikliğinin yanı sıra, 7 Aralık’ta TCDD 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 9 Aralık’tan itibaren yürürlüğe giren Ankara Batı Trafik Düzenlemesi’nin kazaya sebep olduğunu iddia ederek, özetle şunları söyledi:

‘AVM ÇOK SOĞUK OLUYOR’

“Söz konusu düzenleme yayınlanmadan önce batı hattından (Eskişehir-Konya) gelen hızlı trenler, 2. hattan perona giriş yapar ve yolcusunu indirdikten sonra tünelden doğu istikametine doğru giderek çıkış yapar, burada makas değiştirerek, 1. hatla bağlantılı olan yola çıkardı. Yani, makasını değiştirdikten sonra tekrar peronuna gelir, böylece diğer yola geçme, karşı yönden gelen trenle karşılaşma ihtimali ortadan kalkardı.
Proje de zaten ona göre çizilmişti. Yeni düzenlemenin gerekçesini biz anlamadık. Bu emri yazan daireye sormak lazım. Ancak peronlarda dönüşü sağlayan tünelin iki taraflı hava akımı yaratması nedeniyle hem peronların hem de AVM’nin çok soğuk olduğu yönünde şikâyetler geliyordu. AVM yönetimi de bu şikâyetleri TCDD yönetimine iletmiş. Bu şikâyetlerin akabinde, 7 Aralık’ta yayınlanan emirle, trenlerin perondan çıkış yaptıktan sonra makas değiştirmesine karar verildi. Bu yeni düzenlemeyle, 2. hattan gelen perona giriş yapan tren, makas değiştirmeden yine 2. hattan çıkış yapıyor, makas yolda değiştiriliyordu. Zaten kaza da bu şekilde oldu.

HAT SAYISI AZALDI

En başta bir alışveriş merkezinin, demiryollarına getirilip yapılması bir hata. Bizim burada 17 demiryolu hattımız vardı. AVM yapıldıktan sonra hat sayısı 13’e düştü. Geçmiş dönemlerde tren trafiğinin yoğun olmadığı dönemlerde zaten ihtiyacımıza zor yetiyordu. Ama şimdi de ilave Başkentray projesiyle seferler arttırıldı. Şu an için ihtiyaca cevap vermeyen bir Ankara Tren Garı, Sivas trenleri başlayınca bu manevralar nasıl yapılacak, o ihtiyaca nasıl cevap verecek bilinmiyor.”

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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