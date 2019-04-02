Doğu illerinin yarısı AK Parti’de
Doğu Anadolu’da 14 ilin 7’sinde AK Parti, 4’ünde HDP, birinde CHP, birinde MHP ve birinde TKP seçimi kazandı.
AK Parti, yüzde 47.9 olan 2014 oy oranında 3 puanlık düşüşe karşın yüzde 44.1 ile ilk sırada çıktı. Buna karşın AK Parti, oy oranını 2018’e göre 2 puan arttırdı. HDP’nin bölgede toplam oy oranı yüzde 22.9 oldu. HDP’nin 2018 genel seçimindeki oy oranı yüzde 32.3’tü. AK Parti, Ağrı’yı Savcı Sayan ve Bitlis’i Nesrullah Tanğlay ile HDP’den aldı, ancak Cumhur İttifakı olarak Kars’ı HDP’li Ayhan Bilgen’e kaybetti. MHP, ittifaka dahil olmayan Erzincan’da belediyeyi kazandı. Ardahan’da ise 25 yıl aradan sonra CHP yeniden kazandı. CHP eski Ardahan Milletvekili, Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir Ardahan Belediye Başkanı oldu. Malatya’da AK Partili Selahattin Gürkan, yüzde 68.4 oyla AK Parti’nin en yüksek oy aldığı belediye başkanlarından oldu.
Ağrı ve Bitlis dışında kayyımların idaresindeki il yönetimleri yeniden HDP’ye geçti. İlçe düzeyinde kayyımların yönettiği Van Edremit’te HDP’li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit yüzde 46, İpekyolu’nda HDP’li Azim Yacan yüzde 53, Özalp’te HDP’li Yakup Almaç yüzde 74 oyla kazanırken, Erciş ilçesinde ise AK Partili Abdulmenaf Turan yüzde 53 oyla başkanlığı aldı. Hakkâri’de kayyım yönetiminde olan Çukurca ilçesinde yüzde 55 oyla AK Partili Ensar Dündar, Yüksekova’da yüzde 65 oyla HDP’li Remziye Yaşar başkanlığı aldı.
İLK KEZ TKP
Tunceli ise HDP’den Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) geçti. TKP, 99 yıllık siyasi tarihinde ilk kez bir şehirde belediyeyi kazandı. Tunceli Belediyesi seçim öncesi kayyım idaresinde yönetiliyordu. Tunceli’de HDP’li aday Nurşat Yeşil yüzde 28 oy alırken, CHP’nin adayı Yusuf Kenan Aydın yüzde 21, AK Partili Gökhan Arasan yüzde 14 oyda kaldı. HDP eşbaşkanları, Tunceli’de tüm tarafların kendilerine karşı birleştiğini ileri sürdü.
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