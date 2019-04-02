Doğu illerinin yarısı AK Parti’de

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoğu illerinin yarısı AK Parti’de
GeriGündem Doğu illerinin yarısı AK Parti’de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Doğu illerinin yarısı AK Parti’de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doğu illerinin yarısı AK Parti’de

Doğu Anadolu’da 14 ilin 7’sinde AK Parti, 4’ünde HDP, birinde CHP, birinde MHP ve birinde TKP seçimi kazandı.

AK Parti, yüzde 47.9 olan 2014 oy oranında 3 puanlık düşüşe karşın yüzde 44.1 ile ilk sırada çıktı. Buna karşın AK Parti, oy oranını 2018’e göre 2 puan arttırdı. HDP’nin bölgede toplam oy oranı yüzde 22.9 oldu. HDP’nin 2018 genel seçimindeki oy oranı yüzde 32.3’tü. AK Parti, Ağrı’yı Savcı Sayan ve Bitlis’i Nesrullah Tanğlay ile HDP’den aldı, ancak Cumhur İttifakı olarak Kars’ı HDP’li Ayhan Bilgen’e kaybetti. MHP, ittifaka dahil olmayan Erzincan’da belediyeyi kazandı. Ardahan’da ise 25 yıl aradan sonra CHP yeniden kazandı. CHP eski Ardahan Milletvekili, Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir Ardahan Belediye Başkanı oldu. Malatya’da AK Partili Selahattin Gürkan, yüzde 68.4 oyla AK Parti’nin en yüksek oy aldığı belediye başkanlarından oldu.

Ağrı ve Bitlis dışında kayyımların idaresindeki il yönetimleri yeniden HDP’ye geçti. İlçe düzeyinde kayyımların yönettiği Van Edremit’te HDP’li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit yüzde 46, İpekyolu’nda HDP’li Azim Yacan yüzde 53, Özalp’te HDP’li Yakup Almaç yüzde 74 oyla kazanırken, Erciş ilçesinde ise AK Partili Abdulmenaf Turan yüzde 53 oyla başkanlığı aldı. Hakkâri’de kayyım yönetiminde olan Çukurca ilçesinde yüzde 55 oyla AK Partili Ensar Dündar, Yüksekova’da yüzde 65 oyla HDP’li Remziye Yaşar başkanlığı aldı.

Doğu illerinin yarısı AK Parti’de

İLK KEZ TKP

Tunceli ise HDP’den Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) geçti. TKP, 99 yıllık siyasi tarihinde ilk kez bir şehirde belediyeyi kazandı. Tunceli Belediyesi seçim öncesi kayyım idaresinde yönetiliyordu. Tunceli’de HDP’li aday Nurşat Yeşil yüzde 28 oy alırken, CHP’nin adayı Yusuf Kenan Aydın yüzde 21, AK Partili Gökhan Arasan yüzde 14 oyda kaldı. HDP eşbaşkanları, Tunceli’de tüm tarafların kendilerine karşı birleştiğini ileri sürdü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak vazifemizdir"

Ekrem İmamoğlu: Kimsenin tek bir oyunun hakkını yemem

AK Parti İl Başkanı Şenocak duyurmuştu... İşte o belgeler

"İptal oylar sonucu değiştirebilir"