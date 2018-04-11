Doğu Guta nerede? Kimyasal saldırı ile gündeme gelmişti

Doğu Guta nerede sorusu, yaşanan saldırıların ardından son günlerde sıkça araştırılan bölgeler arasında yer aldı. Sivillerin yoğunlukla yaşadığı bölgeden gelen çatışma ve ölüm haberleri zaman zaman haber bültenlerine yansırken, bölgenin son durumu araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Doğu Guta nerede? İşte, Doğu Guta haritası hakkında detaylı bilgiler

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinin 10 kilometre doğusunda. Yarısı çocuk, 400 bin civarı sivil var. Askeri muhalifler bölgeyi rejime karşı savunuyor.

Halk, 5 yılı aşkın süredir abluka altında. Yaklaşık 1 senedir bölgeye yeterli gıda ve tıbbi malzeme sokulamıyor. Bebekler, çocuklar ve hastalar, yeterli beslenemedikleri ve tedavi edilemedikleri için can veriyor.

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat 2018'de harekete geçmişti.

Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil yer altındaki sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.

Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes karalarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

2013 YILINDA BÖLGEDE SARİN GAZI SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

21 Ağustos 2013 tarihinde, Şam'ın doğusundaki Guta bölgesine sarin saldırısı gerçekleştirilmişti. Muhaliflerin iddiasına göre Suriye Ordusu saldırıyı gerçekleştirmiştir. ABD de katliamdan Beşşar Esad yönetimini sorumlu tutmuştur. Saldırı yapılan bölgenin de muhaliflerin elindeki bir bölge olması ve muhaliflerin de sarin gazını elde etmesinin zorluğu gözleri Şam yönetimine çevirmiştir. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında ise pek çok farklı rakam verilmiştir. Sayı, 281 ile 1729 arasında değişmektedir.