Doğu Guta nerede? Harita üzerinde Doğu Guta neresi?

Doğu Guta nerede sorusu, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sivillerin yoğunlukla yaşadığı bölgeden, sıkça çatışma ve ölüm haberleri geliyor. Peki, Doğu Guta nerede? İşte, Doğu Guta haritası hakkında detaylı bilgiler

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinin 10 kilometre doğusunda. Yarısı çocuk, 400 bin civarı sivil var. Askeri muhalifler bölgeyi rejime karşı savunuyor. Son 3 ayda 185 çocuk, 109 kadın katledildi.

Halk, 5 yılı aşkın süredir abluka altında. Yaklaşık 1 senedir bölgeye yeterli gıda ve tıbbi malzeme sokulamıyor. Bebekler, çocuklar ve hastalar, yeterli beslenemedikleri ve tedavi edilemedikleri için can veriyor.

2013 YILINDA BÖLGEDE SARİN GAZI SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

21 Ağustos 2013 tarihinde, Şam'ın doğusundaki Guta bölgesine sarin saldırısı gerçekleştirilmişti. Muhaliflerin iddiasına göre Suriye Ordusu saldırıyı gerçekleştirmiştir. ABD de katliamdan Beşşar Esad yönetimini sorumlu tutmuştur. Saldırı yapılan bölgenin de muhaliflerin elindeki bir bölge olması ve muhaliflerin de sarin gazını elde etmesinin zorluğu gözleri Şam yönetimine çevirmiştir. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında ise pek çok farklı rakam verilmiştir. Sayı, 281 ile 1729 arasında değişmektedir.