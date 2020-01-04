Doğu Ekspresi raydan çıktı

ANKARA ile Kars arasında sefer yapan mevcut Doğu Ekspresi’nin artan yolcu talebinin karşılanması için Ankara-Kars arasına turizm amaçlı sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi, dün 06.00’da Kars’tan Ankara’ya hareket etti. Makinistler Şahin B. ve Mehmet G. kontrolündeki Turistik Doğu Ekspresi, 24 saat süren yolculuğun ardından Ankara’ya ulaştı. Ankara Garı’nda yolcularını bırakan 12 vagonlu tren, daha sonra temizlik ve bakım için yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Marşandiz Bakım İstasyonu’na hareket etti. Ancak lokomotif ve arkasındaki jeneratör vagon, istasyona yaklaşık 500 metre kala bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Lokomotifin ön tarafın rayın dışına çıkarken, vagon devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Kazanın ardından olay yerinde incelemede bulunan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şube Başkanı, kazanın sinyalizasyon arızası nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek, şunları söyledi:

SİNYALİZASYON TAMAMLANMALI

“Makas açılmış ancak yarım kaldığı için lokomotif geçtikten sonra tren dizisinin diğer raylara yönelmesine sebep olmuş. Bu yüzden lokomotifin arkasındaki vagon yan yatmış. Sinyalizasyon sistemiyle bağlantılı bir arıza. Sinyal tam olarak çalışmış ve makasa kumanda etmiş olsaydı kaza olmazdı. Bu hattaki sinyalizasyon halihazırda var olan bir sistem. Hızlı tren kazasında gündeme gelen Başkentray sinyalizasyonuyla alakası yok. Bu arada Başkentray sinyalizasyon sistemi de halen tam anlamıyla bitirilmiş değil. Tren hatlarının güvenliği için sinyalizasyon sistemlerinin tam ve eksiksiz bir şekilde çalışması gerekiyor.”