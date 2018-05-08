Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Doğu Ekspresi genç kıza çarptı: "Ablalara bağırdık ama..."

    Doğu Ekspresi genç kıza çarptı: "Ablalara bağırdık ama..."

    İHA
    08.05.2018 - 20:53 | Son Güncelleme:

    Doğu Ekspresi Erzurum’un Aşkale ilçe çıkınında raylarda oturan genç kıza çarptı. Yaralanan genç kız tedavi altına alındı. Olaya şahit olan çocuklar, “Tren uzun uzun düdük çaldı biz de raylarda yürüyen ablalara bağırdık ama kulaklarında kulaklık olduğundan bizi de duymadılar ama ablanın biri son anda atladı, yoldan ötekine de tren çarptı” ifadelerini kullandılar.

    Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında ilçe merkezinden geçen TCDD Doğu Ekspresi ilçe çıkışında kaza yaptı. Aşkale’den Erzurum istikametine seyir halindeki tren raylarda yürüyen lise öğrencisine çarptı.

    İki kız lise öğrencisi kulaklarında kulaklıklarla raylarda yürürken Aşkale istasyonundan yeni hareket eden tren yolda yürüyen kızlara uzun uzun düdük çalsa da kulaklarındaki kulaklıklar yüzünden trenin sesini duymayan kızlardan biri son anda yoldan kaçmayı başarırken isminin Yağmur Gürbüz olduğu öğrenilen kıza çarptı.

    KULAKLIKTAN DUYULMADI

    Olaya tanık olan çocuklar, “Tren uzun uzun düdük çaldı biz de raylarda yürüyen ablalara bağırdık ama kulaklarında kulaklık olduğundan bizi de duymadılar ama ablanın biri son anda atladı, yoldan ötekine de tren çarptı” dediler.

    Kazada yaralanan Yağmur Gürbüz, olay yerine gelen ambulansla Aşkale İlçe Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yağmur Gürbüz Erzurum’a sevk edildi. Kazanın ardından Aşkale Emniyet Müdürlüğü olay yeri ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

    Erzurum’a sevk edilen Yağmur Gürbüz'ün hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

     

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri