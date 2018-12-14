Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi yolculuğu kaç saat sürüyor?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında Doğu Ekspresi ile saatler süren yolculuk, son yılların en özel tatil ve seyahat rotaları arasında yer alıyor. Bu özel rotada yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de seyahat ediyor. Günde 1 kez yapılan seferlere katılan vatandaşlar, yolculuk boyunca eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşıyor. Tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşayan vatandaşlar bir yandan da uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanına sahip oluyor.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Özellikle sosyal medyada ilgi odağında olan Doğu Ekspresi ile kışın başkentten Kars'a gelen yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerince tercih ediliyor. Türkiye'nin en uzun tren seferlerinden birini yapan Doğu Ekspresi, Ankara'dan başladığı yolculuğunu Kars'ta tamamlıyor. Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarda 'masalsı' bir gezi deneyimi sunuyor.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ila 188 lira arasında değişen fiyatlarda "masalsı" bir gezi deneyimi sunuyor.

Taşımacılık AŞ tarafından Doğu Ekspresi için indirimli biletler de sunuluyor. Gidiş-dönüş bileti ve "Genç Bilet" alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor. Söz konusu indirimden, 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, 60 yaş üzeri yolculara, basın kartı ve TCDD çalışanı ya da emeklisi eşine de yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor.

YOLCULUK SÜRESİ NE KADAR?

Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıyor. Ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varıyor. Yolculuk, yaklaşık 24,5 saat sürüyor. Kars'tan seferler ise her gün sabah saat 08.00'da başlıyor.

HANGİ İSTASYONLARDA DURUYOR?

Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergahı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Ara duraklarda birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkabiliyor. Ankara-Kars arası seferlerde duraklardan kalkış saatleri Ankara'da 17.55, Kayseri'de 00.48, Sivas'ta 04.19, Erzincan'da 10.32 olarak belirlendi.

KAÇ KİŞİ SEYAHAT ETTİ?

Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.

VAGONLARDA NELER VAR?

Trende pulman, örtülü kuşetli ve yataklı olarak üç farklı özellikte seyahat etme olanağı sağlanıyor.

Tüm yolculuğun koltukta geçirildiği ve yataklı alternatifin bulunmadığı vagon olan Pulman'da koltukların tamamı kendi etrafında dönebiliyor. Örtülü Kuşetli ise karşılıklı ikili koltuk üzerinde ranza şeklinde yatakların bulunduğu ve 4 kişinin konaklayabildiği odaların olduğu vagona deniyor. Doğu Ekspresi'nde en çok yataklı vagon tercih ediliyor. Mini buzdolabı, özel lavabo ve rafın olduğu bu vagon tipinde, oda ısısı istenildiği gibi ayarlanıyor.

Doğu Ekspresi'nde yemekli vagondaki restoranda konuklara hizmet veriliyor. Doğu Ekspresi ile bembeyaz kar manzaralarını görmek isteyenler ocak-şubat aylarını, Doğu'nun yemyeşil yaylalarını görmek isteyenler ise mayıs-haziran dönemini tercih ediyor.

YATAKLI VAGONLAR KAÇ KİŞİLİK?

Doğu Ekspresi, biri yemekli olmak üzere 7 vagondan oluşuyor. Pulman vagonda 60, kuşetli vagonda 40 yolcu seyahat edebiliyor. 10 kompartımanın bulunduğu kuşetli vagonların her kompartımanında 4 kişi yolculuk yapabiliyor. Çarşaf, pike ve yastık TCDD Taşımacılık AŞ tarafından veriliyor. Kompartımandaki koltuklar yatak olarak da kullanılabiliyor. Yataklı vagonda ise 10 kompartıman bulunurken bir kompartımanda 2 kişi seyahat edebiliyor.

GÜZERGAH KAÇ KM?

Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, bin 310 kilometre yol aldıktan sonra son durak Kars'a yolcularını ulaştırıyor. Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulanlar, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Doğu Ekspresi ile seyahat eden her yaştan yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, düzenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor. Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan yolcular, seferlerine ayrı bir keyif katıyor. Yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu trende yolculuk, şarkı ve türkülerle unutulmaz hale geliyor.

KARS'TA NELER YAPILIR?

Trenle uzun sürmesine rağmen keyifli bir yolculuğun ardından Kars'a ulaşan yerli ve yabancı turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Ani Örenyeri gibi tarihi ve turistik mekanları gezip kaz eti gibi yöresel yemeklerden tatma imkanı buluyor.

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de kayak yapıp gönüllerince eğlenen turistler, son günlerde Selim ilçesine bağlı köylerde yaşayan gençler tarafından kar üzerinde oynanan ata sporu atlı cirite de ilgi gösteriyor.

NEDEN POPÜLER OLDU?

Gezgin gençlerin oluşturduğu küçük gruplar tarafından kullanılan Doğu Ekspresi, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile farklı gezginlerin de ilgisini çekmeyi başarmıştı. Aynı zamanda uygun fiyat karşılığında masalsı bir gezi deneyimi sunması Doğu Ekspresi'nin popüler olmasını sağlayan bir diğer sebep oldu.