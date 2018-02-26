Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği; yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Tunceli'de 2, Erzincan ve Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 7, Ardahan ve Erzurum'da 5 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 13, Erzincan ve Tunceli'de 10, Erzurum'da 5, Ağrı'da 4, Kars'ta 3 ve Ardahan'da ise sıfır derece olacak.

Kent merkezlerinde kar kalınlıkları Erzurum'da 6, Erzincan ve Ardahan'da 3, Kars ve Ağrı'da 1 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, buzlanma, don ve pus hadiselerinin yanı sıra dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Sarıkamış'ta kar yağışı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezine 10, Cıbıltepe Kayak Merkezine 15 santimetre kar yağdı. Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Vatandaşlar ev iş yerlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.



Tunceli'de ise dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye'de 3, Hozat ilçesinde 3 olmak üzere 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı 6 karla mücadele ekibi ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Ağrı'da da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Taşlıçay ilçesine bağlı 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı yollarda karla mücadele çalışmasının devam ettiği, kısa sürede yolların tekrar ulaşıma açılmasının beklendiği bildirildi