Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 18, Kars'ta 13, Ardahan'da 9, Erzurum'da 6, Iğdır'da 5, Erzincan'da ise artı 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Erzincan'da 6, Ardahan ve Erzurum'da 2, Kars'ta sıfır, Ağrı'da sıfırın altında 6 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 72, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 18 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ile don beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

- Ağrı

Ağrı'da etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Dere ve nehirlerin buzlarla kaplandığı kentte, sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Park halindeki ağır tonajlı araçlar soğuk nedeniyle çalıştırılamayınca, sürücüler tırların yakıt deposunun altında ateş yaktı.

Sürücü Mustafa Tuncer, havaların çok soğuduğunu ve yakıt depolarının altına ateş yakmalarına rağmen tırları çalıştırmakta güçlük çektiklerini söyledi.