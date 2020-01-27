Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Kars'ta 21, Erzurum'da 14, Ardahan'da 12, Iğdır'da 9, Erzincan'da 8, Tunceli'de 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 8, Tunceli'de 7,

Erzincan'da 6, Kars'ta 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 5, Erzurum'da 2,

Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 72, Sarıkamış'ta 44 ve Ergan'da 26 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.