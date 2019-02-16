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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.02.2019 - 21:12, Son Güncelleme:

Doğu Anadolu ile İran arasındaki 50 yıllık çile son buldu!

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Doğu Anadolu ile İran arasındaki 50 yıllık çile son buldu!

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van’da yaklaşık 2 yıl önce temeli atılan ve proje maliyeti 100 milyon TL olan Kapıköy Gümrük Kapısı’ndaki modernizasyon çalışmalarının sona ermesiyle birlikte İran’a seyahat çilesi sona erdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 63 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve Türkiye’nin en modern gümrük kapılarından biri olarak kabul görülen Kapıköy Gümrük Kapısı, İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla yeniden modernize edildi. Yolcu salonu ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı gümrük kapsı, özellikle Nevruz Bayramı için Türkiye’ye gelen İranlı turistlerin yaşadığı sıkıntıların da son bulmasını sağlayacak. 


Doğu Anadolu ile İran arasındaki 50 yıllık çile son buldu



İHA muhabirine açıklamalarda bulunan eski Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Van ilinin 50 yıllık hayalinin gerçekleştiğini belirtti. Bu hizmete açılan gümrük kapısının bölge turizmi ve ticaretine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Çiftci, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin katkılarıyla bu 100 milyon TL’lik yatırımı başlattık ve dün itibariyle hizmete açtık. Bu hizmet, bölgenin turizm ve ticaretine büyük katkı sağlayacaktır. Van üretecek ve ürettiğini satacak. Van geçmişte bir çıkmaz sokaktı ama artık İran’a, Orta Doğu’ya açılan kapısı olacaktır. Van’ın ilinin değişimine, dönüşümüne ciddi katkısı olacak ve Van’ı bölgenin cazibe merkezi yapacak. Bu konuda en çok mutlu olan insanım. Nasip oldu bu yatırımı sonuçlandırdık ve Van’a kazandırdık” dedi. 

Doğu Anadolu ile İran arasındaki 50 yıllık çile son buldu


“VAN’IN 50 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ” 

Yatırımın hizmete girmesiyle birlikte Van ilinin 50 yıllık hayalinin gerçekleştiğini dile getiren Çiftci, “Van halkına karşı mahcup olmadık. Cumhurbaşkanımızın Van’a yaptığı yatırımlar Kapıköy’de taçlandı. 2017’de 958 bin kişi, 2018’de İran’da kaynaklanan bir takım sıkıntılardan dolayı 682 bine düştü ama 2019 yılıyla beraber bunun milyonları aşıp ve çok ciddi bir turizm akışı olacağını düşünüyorum. Van’ın şu an 100 milyon dolar olan ticaret ve ihracat hacminin milyar dolarları aştığında değişecek, dönüşecek. Bu hizmetle Van’ın 50 yıllık hayali gerçekleşti” diye konuştu. 

“TÜRKİYE’NİN EN MODERN KAPILARINDAN OLDU” 

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarıyla beraber Türkiye’nin en modern kapılarından olduğunun altını çizen Çiftci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sınır kapıları ülkelerin aynalarıdır. Van Kapıköy Gümrük Kapımızın gidişatları gerçekten kötüydü. Ancak bugün Türkiye’nin en modern kapılarından oldu. Bitti ve inşallah bundan sonra orada kötü görüntüler olmayacak. Bu kapının ekonomi açısından çok ciddi dönüşleri olacak. Ben inanıyorum kısa süre içinde Van da bunu hissedecek. Van ekonomisini ayakta tutan İranlı turistlerdir. Ancak hizmete açılan modern sınır kapımızla birlikte İranlı turistler daha da artacak. Van adına, ülkem adına çok mutlu ve gururluyum. Hayırlı ve uğurlu olsun.” 

Öte yandan modernizasyon çalışmalarının son bulduğu Kapıköy Gümrük Kapısı’yla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, Doğu Anadolu ile İran arasında seyahatin artık çok daha rahat olduğunu ifade etti. Van Kapıköy Gümrük Kapısı’nın bu sabah fiilen devreye girdiğini açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ticaret Bakanı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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